«Spider-Man» schlägt ein

Kino-News

Schon nach wenigen Tagen hat die animierte Fortsetzung extremen Erfolg gehabt.

, die Fortsetzung von Sonys Oscar-gekröntem Film «Into the Spider-Verse» aus dem Jahr 2018, hat bei seinem Debüt an den Kinokassen 120 Millionen Dollar eingespielt – eine gewaltige Zahl, die mehr als das Dreifache des Eröffnungswochenendes des Originals beträgt.Der erste Film, eine der ersten filmischen Einführungen in das Multiversum, startete mit schwächeren 34,4 Millionen Dollar, entwickelte sich aber während seines Kinostarts zu einer Mundpropaganda-Sensation, die mit 190 Millionen Dollar in Nordamerika und 384 Millionen Dollar weltweit endete. Dank des guten Rufs von «Into the Spider-Verse» und einer Qualität, die dem Hype entspricht, hat es der Nachfolgefilm geschafft, vom Start weg ein Blockbuster zu werden. Bereits jetzt hat «Across the Spider-Verse» weltweit 208 Millionen Dollar eingespielt, davon 88,1 Millionen Dollar an den internationalen Kinokassen. Er hat 100 Millionen Dollar gekostet."Es ist wirklich selten, dass Fortsetzungen ihr Einspielergebnis steigern", sagt Paul Dergarabedian, Senior Media Analyst bei Comscore. "Normalerweise gilt das Gesetz des abnehmenden Ertrags." Es gibt einige Gründe dafür, dass «Across the Spider-Verse» ein derartiges Wachstum an den Kinokassen verzeichnen konnte. Zum einen hat das Studio einen Film gedreht, der sowohl bei den Zuschauern (die ihn mit einem „A"-CinemaScore bewertet haben) als auch bei den Kritikern (er hat einen Durchschnitt von 95 % bei Rotten Tomatoes) gut ankommt. "Es gab eine Zeit, in der der Begriff 'Fortsetzung' als billige Geldmacherei angesehen wurde", fügt Dergarabedian hinzu. "Dieser Film ist nicht in diese Falle getappt."