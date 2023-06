3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche hat sich die Redaktion einige Shows ausgesucht, die kaum 14- bis 49-jährige Zuschauer vorweisen können.

Am werktäglichen Nachmittag hat Das Erste seine Fernsehsendung von 12.15 bis 14.00 Uhr programmiert. Doch die Einschaltquoten sind schon seit längerer Zeit suboptimal, weshalb das Format bald weichen könnte. Am Freitag schalteten nur 0,56 Millionen Zuschauer ein, damit hatte man unterdurchschnittliche 9,4 Prozent Marktanteil erreicht. Richtig problematisch ist es aber bei den 14- bis 49-Jährigen, denn da versammelten sich nur 0,04 Millionen. Der Marktanteil lag bei bescheidenen 3,5 Prozent.Am späten Freitagabend setzt der Frauensender auf Factual-Unterhaltung. Derzeit ist die Sendung mit dem Zusatztitel „Die VorHAIR NachHAIR Show“ ab 22.45 Uhr im Programm zu sehen. 0,11 und 0,07 Millionen Menschen schalteten die Sendung ein, die nur auf mäßige 0,6 und 0,7 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,03 und 0,04 Millionen Menschen zu, die Werte fielen mit 0,7 und 1,6 Prozent einmal schlecht und einmal gut aus.ProSieben Maxx kann manchmal als FAST-Channel bezeichnet werden. Die Fernsehstation strahlte zwischen 13.25 und 22.00 Uhr am Samstag einfach immer die gleiche Sendung aus. Am Nachmittag fuhr man noch gute Werte ein, aber wer schaut dann noch zur Primetime zu. Die erste Folge ab 20.15 Uhr hatte nur noch 0,08 Millionen Zuschauer und fuhr 0,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,03 Millionen ermittelt, die noch 0,9 Prozent Marktanteil brachten.