Dreamteam: Dr. Mertens & die Sachsenklinik

Quotennews

Auch im Juni setzten die Das Erste-Serien ihre hervorragenden Einschaltquoten am Abend fort.

Die Hauptsendezeit erreichte nach der, die im Ersten 3,85 Millionen Zuschauer zählte, 4,50 Millionen Zuschauer. Das Erste programmierte einen 15-minütigen, dessen Marktanteil bei 19,9 Prozent lag. Das Interesse bei den jungen Menschen sank von 0,66 auf 0,58 Millionen, der Marktanteil lag bei starken 14,6 Prozent.Die 93. Episode vonflimmerte am Dienstagabend über die deutschen Fernsehschirme. Elisabeth Lanz, Neshe Demir und Dominik Weber zählen auch weiterhin zum Hauptcast. Die Episode „Unter Druck“ wollten sich 4,21 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, das Buch von Petra Mirus sicherte sich einen Marktanteil von 17,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erreichte die Regiearbeit von Theresa Braun 0,37 Millionen, der Marktanteil wurde auf 8,2 Prozent beziffert.Die Sachsenklinik-Mitarbeiter Lilly Phan und Kris Haas wollen nach dem Feierabend in ein Restaurant gehen, doch zwischenzeitlich wird ein Pfleger niedergeschlagen und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Die-Geschichte mit Jascha Rust und Mai Duong Kieu erreichte 4,27 Millionen Zuschauer und sicherte Das Erste einen Marktanteil von 18,0 Prozent. Bei den jungen Menschen kam das Buch von Stephanie Dörner auf 6,2 Prozent, die Reichweite wurde mit 0,31 Millionen gemessen.Der Bayerische Rundfunk fragte sich in, wo die vielen Milliarden im deutschen Gesundheitssystem veruntreut werden. 2,54 Millionen Menschen verfolgten die halbstündige Reportage, die von Christian Nitsche anmoderiert wurde. Beim jungen Publikum haben sich 0,18 Millionen für das Thema entschieden, die Marktanteile beliefen sich auf 12,0 Prozent bei allen sowie furchtbare 4,0 Prozent bei den jungen Menschen.