Catherine Tate wird ein Royal

Bei der neuen BBC-Serie «Queen of Oz» fällt Tate zum gefallenen Star aus dem Königshaus.

In der neuen BBC-Komödie mit dem Titelspielt Tate eine in Ungnade gefallene britische Prinzessin, die nach Down Under geschickt wird, nachdem sie eine königliche Verlobung zu oft vermasselt hat. In der Show spielt Tate Prinzessin Georgiana, die nach einer weiteren öffentlichen Katastrophe (mit einem Schulbesuch und viel alkoholbedingtem Erbrechen) nach Australien verbannt wird.Tate sagt, dass sie von dem Konzept des "Fischs aus dem Wasser" angezogen wurde, aber trotz der vielen royalen Schlagzeilen in den letzten Jahren möchte sie betonen, dass keine echten Royals Georgianas Charakter inspiriert haben. "Ich habe an niemanden gedacht, denn es ist schön, etwas von Grund auf neu zu erschaffen", sagt die Komikerin, die die Serie mitgeschrieben hat und in der Hauptrolle spielt.Sie hat auch nicht die Royals studiert, um sich über ihre Darstellung zu informieren. "Nein, das klingt nach einer Menge harter Arbeit", sagt Tate. "[Sie ist] eine völlig fiktive Schöpfung." Aber Tate hat Verständnis für den Druck des königlichen Lebens. Es muss schrecklich sein, ständig beobachtet und geprüft zu werden", räumt sie ein und fügt später hinzu: "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man ständig unter Beobachtung steht: "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sein Leben der Öffentlichkeit widmen zu müssen." «Queen of Oz» startet am Freitag, den 16. Juni, bei BBC One.