Polnisches Debüt für FilmBox+

Der Streaming-Dienst FilmBox+ von SPI International erweitert seine Präsenz in Europa durch die Integration mit Vectra, dem führenden Kabelnetzbetreiber in Polen. Vectra-Kunden können nun FilmBox+ Serien, Filme und Live-Kanäle auf verschiedenen Geräten genießen, einschließlich Vectras neuester "TV Smart 4K BOX" Android TV STBs. Der neue Dienst ist für alle Vectra-Kunden sowohl im Paket als auch als Abonnement verfügbar.FilmBox+ bietet Serien, Filme, thematische Programme und Live-TV-Kanäle aus dem Portfolio von SPI International und der Kino Polska Group. FilmBox+ zeigt polnische Originalproduktionen der Kino Polska Gruppe wie die außergewöhnliche Dating-Show «Naked Attraction Poland» oder die romantische Komödienserie «Not with Me». Die Nutzer können auf Live-Streaming-Inhalte der FilmBox-Kanalfamilie zugreifen, unter anderem auf Kino Polska, Stopklatka und Zoom TV. Die Streaming-App selbst ist benutzerfreundlich mit einer intuitiven Navigation, und die Programmauswahl und die Empfehlungen werden ständig aktualisiert. FilmBox+ ergänzt das umfangreiche On-Demand-Entertainment-Angebot und gibt den Vectra-Kunden noch mehr Freiheit bei der Wahl des Fernsehprogramms und des Zeitpunkts.Abonnenten der Vectra-Gruppe können den FilmBox+ Service auf TV Smart 4K BOX und TV Smart 4K BOX PVR Set-Top-Boxen, PCs oder jedem anderen Gerät, das die FilmBox+ Anwendung unterstützt, nutzen. Das bedeutet, dass die Kunden auf ihre Lieblingsinhalte sowohl im Vectra-Netzwerk als auch überall dort zugreifen können, wo ein Hochgeschwindigkeits-Internetzugang verfügbar ist.Die Einführung von FilmBox+ in das Angebot von Vectra ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Streaming-Dienstes. Wir freuen uns sehr, dieses innovative Geschäftsmodell einzuführen und unsere Partnerschaft mit dem größten Kabelnetzbetreiber in Polen zu beginnen. FilmBox+ ergänzt nahtlos das bestehende Paket der FilmBox TV-Kanäle und dient als deren natürliche Erweiterung. Darüber hinaus stellt es ein verlockendes Angebot für Kunden dar, die außergewöhnliche Unterhaltung suchen, insbesondere für diejenigen, die sich beim Konsum von Inhalten ausschließlich auf das Internet verlassen. Als umfassender Dienstleister freuen wir uns, unseren Abonnenten einen bequemen Zugang zu attraktiven Inhalten anbieten zu können, die nahtlos in eine einzige Rechnung ihres TV-Anbieters integriert sind", kommentiert Jacek Koskowski, Generaldirektor für Vertrieb und Distribution bei der Kino Polska Group."Wir freuen uns sehr, das Angebot von Vectra mit unserem innovativen FilmBox+ Service zu erweitern, der über zahlreiche Anbieter in Mittel- und Osteuropa verfügbar ist. Mit FilmBox+ bieten wir reibungslose Integrationsmöglichkeiten, die es unseren Betreiberpartnern mühelos ermöglichen, ihren Kunden zusätzliche kuratierte Inhaltsfenster anzubieten", fügt Haymi Behar, CMO & CDO bei SPI International, hinzu.