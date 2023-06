Showtime stoppt Louis-C.K.-Doku

US-Fernsehen

Eigentlich sollte Caroline Suh eine Dokumentation über den Komiker herstellen.

Showtime wird die Dokumentation von Caroline Suh über den in Ungnade gefallenen Comedian Louis C.K. nicht weiterführen. Die Dokumentation in Spielfilmlänge wurde von Paramount-Global-Manager David Nevins auf dem Edinburgh TV Festival in Schottland letzten Sommer angekündigt. Nevins war im Oktober nach internen Umstrukturierungen zurückgetreten.Suh, die zuvor bei der Netflix-Dokumentation «Blackpink: Light Up the Sky», über die K-Pop-Superstars Blackpink, gestartet war, sollte das Projekt über C.K. leiten, das den Komiker und seinen Niedergang sowie die allgemeine #MeToo-Bewegung der letzten sechs Jahre untersuchen sollte. Als das Projekt vorgestellt wurde, sagte Nevins, dass die Reporter der „New York Times“, die die Geschichte von C.K.s sexuellem Fehlverhalten aufgedeckt hatten, an der Dokumentation beteiligt waren."Ich glaube nicht, dass der gesellschaftliche Wandel, den #MetToo herbeigeführt hat, schon abgeschlossen ist", sagte Nevins im letzten Sommer. "Es gibt eine gewisse Gegenreaktion gegen #MeToo, wer weg muss und wer zurückkommen darf."