Fünf neue Coaches für «The Voice of Germany»

TV-News

Die Bildergarten Produktion startet in Kürze mit der Produktion der neuen Folgen.

Seit 2011 strahlen ProSieben und Sat.1 die Castingshowaus, in der schon Xavier Naidoo und Nena, aber auch Künstler wie Alice Merton, Sico und Nico Santos aufgetreten sind. In der zwölften Staffel, moderiert von Melissa Khalaj und Thore Schölermann, waren unter anderem Rea Garvey, Stefanie Kloß (Silbermond), Peter Maffay und Mark Forster dabei.Neu hinzugekommen sind unter anderem Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Die beiden waren bereits Juroren bei «Deutschland sucht den Superstar» (RTL) und moderieren derzeit die Show «That’s My Jam» (RTL). Shrin David, ebenfalls Jurorin bei «DSDS», bekommt einen schwarzroten Stuhl bei ProSieben. Die erfolgreiche Rapperin war bereits in der ProSieben-Show «Wer stiehlt mir die Show» zu sehen.Roman Keating (Boyzone) war bereits beim britischen «X Factor», dem australischen «The Voice» und dem britischen «The Voice Kids» dabei und übernimmt nun einen Platz bei «The Voice of Germany». ZDF-Star Giovanni Zarella, der für «Popstars» gecastet wurde, gehört zum fünfköpfigen Ensemble.