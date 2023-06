3 Methoden - iPhone entsperren Code vergessen? So tun Sie!

Vermischtes

06. Juni 2023, 08:02 Uhr

Wie Sie Ihr iPhone entsperren können, nachdem Sie den iPhone/iPad Entsperren Code vergessen haben. Entdecken Sie in diesem Artikel verschiedene Methoden, um Ihr iPhone zu entsperren und wieder vollen Zugriff auf Ihr Gerät zu erhalten.

Methode 1: iPhone entsperren über iTunes

Methode 2: iPhone entsperren Code vergessen - mit AnyUnlock

Methode 3: iPhone entsperren Code vergessen - durch iCloud

Bonus Tipp: Apple Watch so entsperren

FAQs zum Thema “iPhone entsperren Code vergessen"

Fazit

Für viele Nutzer von Apple-Geräten kann es frustrierend sein, das Passwort zum Entsperren zu vergessen. Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihre wertvollen Daten in Ihrem Gerät haben, kann das große Probleme verursachen. Egal, ob es sich um ein iPad, iPhone oder eine Apple Watch handelt, diese Geräte verfügen über einzigartige Sicherheitsmaßnahmen von Apple, um die persönlichen Informationen und Daten der Nutzer zu schützen. Wenn Sie jedoch Ihren iPhone/iPad Entsperren Code vergessen , können diese Sicherheitsmaßnahmen zu einer Hürde werden, um wieder vollen Zugriff auf das Gerät zu erlangen.Egal, ob Sie den iPad/ iPhone entsperren Code vergessen haben oder es aus einem anderen Grund nicht entsperren können, Sie können den Zugriff mit Hilfe von iTunes wiederherstellen. Denken Sie daran, dass alle Daten auf Ihrem Gerät während des Entsperrungsvorgangs gelöscht werden. Sichern Sie daher alle wichtigen Informationen im Voraus. Folgen Sie den Schritten, erfahren Sie, wie Sie das iPhone entsperren über iTunes.Schritt 1: Aktualisieren Sie die iTunes-Software und verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Computer.Schritt 2: Gehen Sie in den Wiederherstellungsmodus: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Home-Taste (oder die Lautstärke verringern-Taste) gedrückt, bis auf dem Bildschirm „Mit iTunes verbinden”angezeigt wird.Schritt 3: Wählen Sie in iTunes die Schaltfläche „Wiederherstellen”. Warten Sie, während iTunes die neueste iPhone-Software herunterlädt und installiert.Schritt 4: Richten Sie Ihr iPhone ein: Folgen Sie den Anweisungen zur Sprachauswahl, WLAN-Verbindung und Datenwiederherstellung.Die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Methode ist gering und die Wartezeit kann mehrere zehn Minuten oder mehr betragen.Es ist ärgerlich, wenn Sie den iPhone/iPad Code vergessen und keinen Zugriff mehr darauf haben. Was können Sie tun, wenn Sie Ihren iPhone Code vergessen und iPhone ohne Wiederherstellen entsperren oder Apple Watch entsperren möchten? Als umfassende Passwort - Entsperrer mit 12 Funktionen ist AnyUnlock - iPhone Passwort Unlocker in der Lage, verschiedene Passwörter sofort für Ihr iPhone, iPad, iPod Touch zu entfernen und effiziente Lösungen für alle Ihre iPhone Passwort Probleme zu bieten.Vorteile von AnyUnlock:• Kann verschiedene Arten von iOS-Sperren wie Bildschirm, Apple-ID, MDM und Bildschirmzeit-Passcode entsperren.• Unterstützt alle iOS-Geräte wie iPhone, iPad, iPod, einschließlich des neuesten iPhone 14 und der iOS 16-Serie.• Kann das Gerät ohne Passwort entsperren, im Vergleich zu iTunes schneller und mit einer höheren Erfolgsquote.Folgen Sie den Schritten, um das Problem sowie den „iPhone Code vergessen ohne Wiederherstellen”zu lösen.Schritt 1: Laden Sie AnyUnlock herunter und installieren es auf Ihrem Computer.Schritt 2: Starten Sie AnyUnlock, verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Computer und wählen Sie „Bildschirm entsperren ohne Code”. Klicken Sie dann auf „Jetzt starten”.Schritt 3: Folgen Sie den Anweisungen der Software, um die Firmware herunterzuladen, die zu Ihrem iPhone passt. Klicken Sie anschließend auf „Jetzt entsperren”.Schritt 4: Warten Sie, bis Ihr iPhone vollständig entsperrt ist.Wenn Sie iPhone entsperren Code vergessen haben, können Sie Ihr iPhone auch durch iCloud entsperren. iCloud ist der Cloud-Dienst von Apple, der nicht nur Ihre Daten sichert und speichert, sondern Ihnen auch dabei hilft, Ihr gesperrtes iPhone zu entsperren. Mit den Funktionen von iCloud können Sie Ihr Gerät remote zurücksetzen und ein neues Entsperrpasswort erstellen, sodass Sie wieder auf Ihr iPhone zugreifen und es nutzen können.Schritt 1: Besuchen Sie die iCloud-Website und melden Sie sich dort mit Ihrer Apple-ID an.Schritt 2: Navigieren Sie zur Kategorie „Mein iPhone” und wählen Sie „Alle Geräte”aus.Schritt 3: Klicken Sie auf die Option „iPhone löschen” und bestätigen Sie die Anweisung mit Ihrem Passwort.Schritt 4: Stimmen Sie der Option „Aus Account entfernen”zu.Schritt 5: Wenn Ihr iPhone mit dem Internet verbunden ist, wird es vollständig gelöscht. Um es wiederherzustellen, verbinden Sie es mit Ihrem Computer und verwenden iTunes.Sie sollten sich keine Sorgen machen, wenn Sie den Apple Watch Entsperrungscode vergessen haben. Sie können Ihre Apple Watch entsperren, indem Sie sie mit dem gepaarten iPhone synchronisieren. Hier sind die vereinfachten Schritte:Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihre Apple Watch in der Nähe und mit dem gepaarten iPhone verbunden ist.Schritt 2: Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone.Schritt 3: Navigieren Sie zum Tab „Meine Uhr”in der Watch-App.Schritt 4: Wählen Sie „Allgemein” und dann „Zurücksetzen”.Schritt 5: Unter den Zurücksetzen-Optionen wählen Sie „Apple Watch entsperren”.Schritt 6: Sie werden zur Bestätigung aufgefordert. Nach der Bestätigung beginnt Ihr iPhone damit, die Apple Watch zu entsperren und das Passwort zu entfernen.Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle Daten auf Ihrer Apple Watch gelöscht werden. Sichern Sie daher vorher wichtige Daten. Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie ein neues Passwort festlegen und Ihre Apple Watch wieder normal verwenden.Wenn Sie sechsmal hintereinander den falschen Code eingeben, wird Ihr Gerät gesperrt. Eine Meldung informiert Sie darüber, dass Ihr iPhone deaktiviert wurde.Nach sechs aufeinanderfolgenden falschen Passworteingaben wird Ihr iPhone für 15 Minuten gesperrt und eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Es ist wichtig, die Wartezeit abzuwarten, um das iPhone wieder verwenden zu können.Wenn Sie iPhone entsperren Code vergessen haben, stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Entsperrung zur Verfügung, einschließlich der Verwendung von iTunes, iCloud und AnyUnlock. Sie können die Zugriffsberechtigung über iTunes und iCloud wiederherstellen, jedoch sind diese mit einigen Einschränkungen verbunden. Im Vergleich dazu empfehlen wir die Verwendung von AnyUnlock, da es schnell und effizient verschiedene Passworttypen entsperren kann, ohne dabei auf Beschränkungen zu stoßen.