«The Wheel»-Comeback knüpft an alte Quoten an

Quotennews

Gegen König Fußball knackte das RTL-Quiz zwar die Millionen-Marke, die Ergebnisse blieben aber ausbaufähig.

Nach drei recht zügig versendeten Ausgaben vonzog RTL im Sommer 2021 Chris Tall und dem neuen Quizformat den Stecker. Obwohl die Sendung, die damals noch den Beinamen „Promis drehen am Rad“ hatte, am späten Freitagabend mit 1,36 Millionen Zuschauern und 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe solide gestartet war, verschlechterten sich die Werte innerhalb von sieben Tagen auf 0,98 Millionen und 7,9 Prozent. Am Montag kam es nun zur Ausstrahlung der ersten von sechs neuen Folgen. Auf dem neuen Sendeplatz um 20:15 Uhr erhielt «The Wheel» den Untertitel „Das abgedrehte Promi-Quiz“.Gegen die Bundesliga-Relegation im Gegenprogramm tat sich Chris Tall, der Olivia Jones, Kai Ebel, Matthias Matschke, Frauke Ludowig, Markus Krebs, Gregor Meyle und Guildo Horn als Gäste begrüßte, allerdings schwer. Die zweistündige Version verfolgten 1,19 Millionen Zuschauer, womit RTL 4,8 Prozent des Gesamtmarktes belegte – keine der vergangenen Folgen performte schwächer. In der Zielgruppe generierte der Kölner Sender 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige und ausbaufähige 8,0 Prozent.Ab 22:15 Uhr folgte eine zweieinhalbstündige Info-Schiene.versorgte 0,93 Millionen Zuschauer, darunter 0,37 Millionen Umworbene, mit den Nachrichten des Tages. Beiging es um den Einbruch in das „Grüne Gewölbe“ in Dresden und den Remmo-Clan. Bis Mitternacht blieben 0,83 Millionen Zuschauer dran (0,27 Mio. 14-49). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg von 4,3 auf 5,7 Prozent. In der Zielgruppe waren 6,8 und 8,2 Prozent drin. Christoph Hoffmann präsentierte im Anschluss dasvor 0,55 Millionen Menschen. Um 0:25 Uhr folgte ein, in dem Nico Rosberg interviewt wurde. Die Reichweite belief sich auf 0,38 Millionen, in der Zielgruppe standen 9,3 und 8,2 Prozent Marktanteil zu Buche.