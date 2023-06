Koch-Duell mit erfolgsgarantie? «Mälzer und Henssler liefern ab!» will wieder abliefern

Quotennews

VOX kann sich grundsätzlich auf ihre Koch-Formate verlassen. Packt man die starken Persönlichkeiten Tim Mälzer und Steffen Henssler zusammen, das muss doch wieder funktionieren. Oder?

Fürist es 2023 erst die zweite Programmierung, ein wirklich zutreffendes Urteil über die Leistung im neuen Jahr lässt sich demnach noch nicht treffen. Bereits deutlich ist, dass VOX etwas anders als 2022 agiert. Da kam die erste Folge des Jahres im Mai, es schauten gute 1,43 Millionen Zuschauer zu, vor allem überzeugten 0,65 Millionen Umworbene. Problem war Show zwei, die erst im Juli über den Äther lief. Da verloren die Koch-Bullen mehr als die Hälfte der Zuschauerschaft, was jedoch nicht überraschte, denn es war eine Wiederholung der ersten Episode aus dem Jahr 2021. 2023 geht man den Wiederholungs-Weg vorerst nicht, die Show ist bereits im April gestartet und konnte gute 1,24 Millionen Zuschauer und erneut starke 0,6 Millionen Werberelevante markieren. Jetzt geht es mit einer weiteren neuen Folge bereits Anfang Juni weiter.Alle Hoffnung also darauf, dass sich VOX hier nicht selbst die Suppe versalzt. Doch das passiert nicht, die gestrige Ausgabe wollten erneut gute 1,0 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil von 4,8 Prozent ist keinesfalls schlecht. Die Zielgruppe lieferte mit 0,37 Millionen Umworbenen hingegen weniger ab, hier erreichte die Show einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Mit weniger als eine Million Zuschauern, wäre es enger geworden. Die Primetime profitierte jedoch, das ist bei VOX so Usus, auch von dem starken Vorprogramm.Ab 18:10 Uhr schickte der Sender mit der roten Kugel das neue Formatüber den Äther. Der Premiere folgten 0,67 Millionen Zuschauer und damit 4,9 Prozent des TV-Marktes. Der ordentliche Start wurde von 0,2 Millionen 14- bis 49-Jährigen begleitet, hiermit waren 7,6 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Danach übernahm das stets gut laufende. Im direkten 20:15 Uhr-Vorlauf holte sich VOX 0,99 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent am Markt, die Zielgruppe sicherte 7,1 Prozent mit 0,24 Millionen für die Wirtschaft wichtigen Zuschauer.