Quotencheck

Nach «Paar Wars» beziehungsweise «Paar Love» präsentierte Ralf Schmitz in diesem Frühjahr die nächste Primetime-Show für Sat.1. Lief es erneut gut für den Comedian?

Mit «Paar Wars» gelang Ralf Schmitz nach seinem Wechsel von RTL zu Sat.1 im September 2021 ein veritabler Erfolg, denn im Schnitt schalteten die vierteilige erste Staffel 1,25 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe punktete der Bällchensender sogar zweistellig und kam in der Spitze auf 11,4 Prozent (Schnitt: 10,1 %). Die zweite Staffel lief im vergangenen Hochsommer unter dem Namen «Paar Love». Die Reichweite der sechs Folgen sank auf 1,01 Millionen, der Zielgruppenmarktanteil belief sich noch auf 7,4 Prozent. Im Frühjahr dieses Jahres durfte Schmitz eine neue Sendung moderieren, in der Kandidaten auf Partnersuche waren, dabei aber von Freunden und Familienmitgliedern unterstützt wurden, die Reiseziele den potenziellen Partnern zuordnen sollten.Die Aufgabe der Angehörigen war es, einzuschätzen, welche Date-Anwärter am besten zum Kandidaten passt und zehn Reisekoffer entsprechend auf die zehn Kandidaten zu verteilen. Jeder Koffer steht für ein Reiseziel für das Date – im Wert von einem (Eis an der Tanke) bis 25.000 Euro (Reise auf die Seychellen). Nach jeder Runde wählte der ahnungslose Single einen Kandidaten aus, der die Show verlassen muss – mit Koffer und der zugehörigen Reiseoption.Los ging es am 24. April vor 0,97 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 3,8 Prozent belegten. Am Montagabend stammten 0,38 Millionen Seher aus der klassischen Zielgruppe, sodass solide 6,7 Prozent heraussprangen. In Woche zwei verlor man allerdings über 30 Prozent der Zuschauer, denn die Reichweite sank auf 0,67 Millionen. Der Marktanteil rutschte auf 2,5 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es bergab. 0,33 Millionen Umworbene sorgten für 5,6 Prozent.Auf diesem Niveau pendelte sich die Sendung ein, denn in Woche drei standen ebenfalls 0,67 Millionen Zuschauer, darunter 0,31 Millionen Jüngere, zu Buche. Die Marktanteile wurden diesmal auf 2,6 Prozent bei allen und erneut mäßige 5,6 Prozent in der Zielgruppe beziffert. Das Finale der vierteiligen Staffel wollten 0,74 Millionen Zuschauer nicht verpassen, der Marktanteil stieg auf 2,9 Prozent. Mit 0,34 Millionen unter 50-Jährigen waren am 15. Mai 6,1 Prozent drin.Im Schnitt kam «Rate my Date» damit auf eine Sehbeteiligung von 0,76 Millionen, dieser Wert wurde aber nur von einer Folge überboten. Der Marktanteil lag bei schwachen 2,9 Prozent. In der Zielgruppe reichte es zu 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 6,0 Prozent. An Ralf Schmitz lässt sich gut die Fehlentwicklung von Sat.1 erkennen. War man mit «Paar Wars» noch sehr erfolgreich, schrumpfte das Ergebnis kontinuierlich. Sat.1 hat große Probleme Publikum anzulocken, obwohl sich an den Sendergesichtern nur wenig ändert.