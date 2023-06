Relegations-Rückspiel kann Hinspiel-Niveau halten

Quotennews

Bis zu 5,53 Millionen Zuschauer schalteten am Abend die Sat.1-Übertragung ein.

Am vergangenen Donnerstag schalteten bis zu 5,49 Millionen Zuschauer das Hinspiel der diesjährigen Relegation zur Bundesliga ein. Sat.1 hat mit den beiden publikumsstarken Traditionsvereinen VfB Stuttgart und Hamburger SV das große Los gezogen. Mit einem Zielgruppenmarktanteil von 31,1 Prozent lief es beim deutlichen Stuttgarter Heimsieg formidabel. Das Rückspiel fand am Montagabend in Hamburg statt. Erneut setzte sich Stuttgart durch, das Spiel endete aus Hamburger Sicht 1:3.Bei Sat.1 wollten sich 4,81 Millionen Fußball-Fans die erste Halbzeit nicht entgehen lassen. Der Marktanteil wurde auf 19,1 Prozent beziffert und lag damit leicht höher als am Donnerstag. Aus der Zielgruppe stammten diesmal 1,46 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 24,9 Prozent. Die zweite Halbzeit erhöhte die Sehbeteiligung auf 5,53 Millionen, darunter 1,74 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile stiegen auf 24,3 Prozent bei allen und 30,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Sky verzeichnete über das gesamte Spiel hinweg 305.000 junge Zuschauer und zusätzlich 5,3 Prozent in der Zielgruppe.Ab 22:43 Uhr folgten dieder Partie. Die-Übertragung sicherte sich aber nur noch 2,02 Millionen Zuschauer, fürblieben zwischen 23:34 und 23:52 Uhr gar nur 0,57 Millionen wach. Der Marktanteil schrumpfte auf 13,4 und 5,4 Prozent. In der Zielgruppe reichte es noch für 19,4 und 7,6 Prozent. Spätestens mitwaren Reichweite und Einschaltquoten endgültig am Boden. Die beiden Normalo-Ausgaben mit Daniel Boschmann wollten bis 1:39 Uhr nur noch 0,23 und 0,12 Millionen sehen. Sat.1 generierte 5,0 und 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.