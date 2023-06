«Bella Italia» startet gut in die dritte Staffel

Quotennews

Vor allem beim älteren Publikum konnte das Camping-Format überzeugen.

Seitdem RTLZWEI das Camping-Formatvor rund zwei Jahren gestartet hat, lief die Sendung bereits auf zahlreichen Sendeplätzen und diente so als Programmfüller bereits am Nachmittag, am Samstagvorabend oder in der Late-Primetime. Am Montag startete nun die dritte Staffel, die auf dem Sendeplatz ab 20:15 Uhr beheimatet ist. Den Auftakt, für den wieder auf dem Marina di Venezia, dem größten Campingplatz Europas, gedreht wurde, sahen 0,70 Millionen Zuschauer. Dies bescherte dem Grünwalder Sender einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 4,1 Prozent ebenfalls im grünen Bereich.Im Anschluss wiederholte RTLZWEI die ersten beiden Folgen der Nachmittagssendung. Die zwei Ausgaben dauerten bis 0:21 Uhr und sammelten 0,41 und 0,33 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil blieb mit 2,2 und 3,2 Prozent ansprechend. In der Zielgruppe sank das Ergebnis zunächst auf 3,1 Prozent, ab 23:18 Uhr waren 3,9 Prozent drin. Am Nachmittag tat sich die Produktion der UFA Show & Factual dagegen deutlich schwerer. Um kurz nach 17:00 Uhr schalteten nur 0,12 Millionen Zuschauer ein. Die Quoten beliefen sich auf schwache 1,2 Prozent bei allen und 2,1 Prozent bei den Umworbenen.Deutlich besser lief es für die beiden Soapsund. Die Kölner Serie kam zwar ebenfalls nur auf 0,12 Millionen Seher, was den Markanteil beim Gesamtpublikum auf 0,9 Prozent sinken ließ, doch in der Zielgruppe standen 3,7 Prozent zu Buche. «BTN» sicherte sich ab 19:05 Uhr 0,31 Millionen Zuschauer und 1,7 Prozent. Die seit einigen Woche deutlich stabilere Reihe kam diesmal auf 0,19 Millionen werberelevante Seher und gute 5,6 Prozent.