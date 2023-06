Starke Spielfilme am Sonntag

Quotennews

Gleich vier Sender aus dem privaten Sektor wollten Filme in den Sonntag schicken - doch nicht als Notlösung. Es lief größtenteils richtig stark.

Spielfilme im linearen Fernsehen, die Diskussion wird hier und heute nicht gelöst werden. Ob die Werbeunterbrechungen nun das Filmgeschehen komplett unterbrechen, ob man nicht sowieso für Streaminganbieter zahlen würde und dort die Filme jederzeit sehen könne oder, ob Pro Sieben, Sat.1 oder RTL mal wieder an den wichtigsten Stellen etwas weggeschnitten hat. Mit dem gestrigen TV-Abend wird nur eine Sache deutlich: Spielfilme sorgen noch immer für gute Quote, zumindest teilweise. Das beste Beispiel ist hier Pro Sieben. Die Unterföhring-Crew hat sich mitim Mai ordentlich die Finger an einer "neuen" Show verbrannt, die letzte Folge lief vor nur 0,37 Millionen Zuschauern. Am 28. Mai übernahm dann «Doctor Strange» ► vor plötzlich 1,03 Millionen Zuschauern und noch wichtiger, vor 0,43 Millionen Umworbenen. Gestern lief es dann mit «Avengers: Infinity War» ► noch besser. Es schalteten starke 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil schraubte sich so auf gute 5,9 Prozent. Die Zielgruppe vergoldete die Filmauswahl mit beeindruckenden 12,3 Prozent bei 0,58 Millionen Zuschauern.Sat.1 hat die Sache mit den Sonntags-Filmen schon länger verstanden. Das gesamte Jahr über lief an jedem Sonntag ein Spielfilm und jeder Sonntag ist bei der bunten Kugel ein Erfolg. Der "schlechteste" Sonntag zeigte sich am 28. Mai, alsvor 0,8 Millionen Zuschauern über den Äther lief, die Zielgruppe rettete den Abend etwas, mit 0,38 Millionen Umworbenen waren 7,8 Prozent möglich. Doch zeigt sich mit der gestrigen Primetime, dass die Film-Wahl schlicht die beste Option ist,holt beeindruckende 1,7 Millionen Zuschauer zu Sat.1, der Marktanteil von 7,1 Prozent begeistert schon beinah. Die Zielgruppe war mit 0,34 Millionen Umworbenen mit guten 6,8 Prozent unterwegs. Hier zeigt sich das nächste wichtige Detail: Die Film-Auswahl.Hierbei verbrannten sich RTL und RTLZWEI gestern gewissermaßen die Finger. Bei RTLZWEI wollten lediglich 0,52 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Werberelevantesehen, bei RTL kamen lediglich 0,66 Millionen und damit 2,7 Prozent fürzusammen. Beim Köln-Sender rettete die Zielgruppe mit 0,3 Millionen Umworbenen etwas den Abend, doch auch diese sorgten für "nur" 5,9 Prozent. Doch auch hier wird deutlich, der Film-Weg ist offenkundig der richtige. Für den Grünwald-Sender lief es in diesem Jahr mitam 30. April vor 0,87 Millionen Zuschauern schon sehr gut, RTL begeisterte am 02. April stolze 2,36 Millionen Zuschauer mit. Lineares Fernsehen ohne Spielfilme? Bisher nicht denkbar.