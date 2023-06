3 Tipps - iPhone löschen ohne Apple-ID/Passwort

Vermischtes

06. Juni 2023, 07:53 Uhr

Möchten Sie Ihr iPhone löschen oder zurücksetzen? Wissen Sie, wie können Sie iPhone löschen ohne Apple ID? In diesem Artikel erfahren Sie verschiedene Methoden, um Ihr iPhone sicher und schnell ohne Apple ID/Passwort zu löschen.

Tipp 1: iPhone löschen ohne Apple-ID - durch Einstellungen

Tipp 2: iPhone löschen ohne Apple-ID und Passwort

Tipp 3: iPhone löschen ohne Apple-ID - mit iTunes/Finder

Bonus Tipp: Apple-ID ohne Passwort zurücksetzen

FAQ

Fazit

Als iPhone-Benutzer genießt man leistungsstarke Funktionen und ein einzigartiges Benutzererlebnis. Allerdings kann man in bestimmten Situationen aufgefordert sein, den Inhalt des iPhones zu löschen oder das Gerät zurückzusetzen.Das Löschen von iPhone-Inhalten oder das Zurücksetzen des Geräts sind wichtige Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und zur Lösung von Problemen. Egal, ob es um den Verkauf des iPhones geht, die Behebung von Softwareproblemen, die Sicherheits- und Datenschutzaspekte betrifft oder ein Upgrade auf ein neues Gerät erfolgt - das Löschen von Inhalten oder das Zurücksetzen des Geräts gewährleistet, dass persönliche Daten nicht missbraucht werden. Aber was kann man tun, wenn diese Apple ID ungültig ist oder nicht unterstützt wird. Wie kann man iPhone löschen ohne Apple ID oder iPhone zurücksetzen ohne Apple ID/Passwort? Das iPhone bietet eine einfache Möglichkeit, den Inhalt des Geräts zu löschen und es zurückzusetzen. Dies kann über die Optionen in den Einstellungen problemlos durchgeführt werden. Hier sind die Schritte zum Löschen von iPhone über die Einstellungen:Schritt 1: Öffnen Sie die „Einstellungen” auf Ihrem iPhone. Gehen Sie zu „Allgemein”und wählen Sie „iPhone übertragen/zurücksetzen”.Schritt 2: Tippen Sie auf „Alle Inhalte & Einstellungen löschen”. Bestätigen Sie den Vorgang und folgen Sie weiteren Anweisungen.Schritt 3: Warten Sie, bis das iPhone alle Inhalte gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat. Nach dem Zurücksetzen ist dein iPhone bereit für die Übertragung auf ein neues Gerät.Durch Einstellungen können Sie Ihr iPhone löschen oder zurücksetzen, aber das iPhone löschen ohne Apple ID/Passwort ist mit dieser Methode unmöglich.Wenn Sie Ihr iPhone löschen ohne Apple ID oder wenn Ihre Apple-ID ungültig ist und Sie Apple-ID zurücksetzen ohne Passwort, kann Ihnen die professionelle Software AnyUnlock dabei helfen, verschiedene Sperren auf dem iPhone schnell und sicher zu entfernen, darunter Bildschirmsperren, Touch ID, Face ID, Apple-ID und mehr.Die Vorteile der Verwendung von AnyUnlock zur Entsperrung des iPhones sind:AnyUnlock verwendet die neueste Entsperrungstechnologie, um das iPhone schnell zu entsperren, sodass Sie keine Zeit und Mühe mehr darauf verwenden müssen, Passwörter zu merken.AnyUnlock verwendet fortschrittliche Entsperrungsalgorithmen, um sicherzustellen, dass der Entsperrvorgang Ihrem Gerät keinen Schaden zufügt und gleichzeitig Ihre Datensicherheit schützt.Die Benutzeroberfläche von AnyUnlock ist einfach und verständlich. Es sind keine speziellen Fähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich, um den Entsperrvorgang abzuschließen.AnyUnlock unterstützt die Entsperrung verschiedener Sperren, einschließlich Bildschirmsperren, Touch ID, Face ID und mehr.AnyUnlock kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden, wie zum Beispiel, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, Ihr Gerät gesperrt ist oder Sie ein gebrauchtes Gerät gekauft haben. Es hilft Ihnen, verschiedene Probleme umzugehen und Ihr iPhone uneingeschränkt zu nutzen.Folgen Sie die Schritte, um das iPhone ohne Apple ID Passwort zurückzusetzen.Schritt 1: Laden Sie AnyUnlock zunächst auf Ihren Computer herunter und starten Sie die Software.Schritt 2: Klicken Sie auf „Bildschirm entsperren ohne Code” und verbinden Sie Ihr iPhone über ein Lightning-Kabel mit Ihrem Computer.Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt starten”.Schritt 4: Tippen Sie jetzt auf „Herunterladen”, um eine Firmware herunterzuladen.Schritt 5: Sobald der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Jetzt entsperren”.Wenn Sie Ihr iPhone löschen oder zurücksetzen möchten, können Sie sowohl einen Mac als auch einen Windows-PC verwenden.Mit einem Mac (macOS 10.15 oder neuer):Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Mac den neuesten iTunes- oder Finder (in neueren macOS-Versionen) installiert haben.Schritt 2: Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Mac mit Hilfe des Lightning- Kabels.Schritt 3: Öffnen Sie iTunes oder Finder. In iTunes wählen Sie Ihr verbundenes iPhone aus. Im Finder finden Sie Ihr iPhone im Abschnitt „Orte” der Seitenleiste.Schritt 4: Wählen Sie in iTunes oder im Finder die Option „iPhone wiederherstellen”.Mit einem Windows-PC oder Mac (macOS 10.14 oder früher):Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Windows-PC die neueste Version von iTunes installiert haben.Schritt 2: Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Windows-PC mithilfe des Lightning-Kabels.Schritt 3: Öffnen Sie iTunes. Wählen Sie in iTunes Ihr verbundenes iPhone aus.Schritt 4: Im linken Menü wählen Sie den Tab „Übersicht”. Klicken Sie im Tab „Übersicht” auf die Schaltfläche „iPhone wiederherstellen”.Bestätigen Sie Ihre Auswahl und folgen Sie den Anweisungen. Dieser Vorgang löscht alle Daten und Einstellungen auf Ihrem iPhone.Wenn Ihre Apple ID ungültig ist, ist AnyUnlock - „Apple-ID entsperren” in der Lage, die unbrauchbare Apple ID zu entfernen.Schritt 1: Installieren und starten Sie zunächst AnyUnlock. Wählen Sie dann „Apple-ID entsperren”.Schritt 2: Verbinden Sie Ihr iPhone über ein Lightning-Kabel mit Ihrem PC. AnyUnlock erkennt Ihr Gerät automatisch. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt entsperren”.Schritt 3: Innerhalb weniger Minuten wird Ihre Apple ID über AnyUnlock entsperrt.Schritt 4: Sobald der Entsperrungsprozess abgeschlossen ist, können Sie sich mit Ihrer eigenen Apple ID anmelden.Um das iPhone in Betrieb zu nehmen, ist eine Anmeldung mit einer gültigen Apple-ID, die eine E-Mail-Adresse verwendet, zwingend erforderlich. Ohne eine Apple-ID bedeutet dies, dass das iPhone nicht aktiviert werden kann und weitgehend funktionslos bleibt.Nein. Das Zurücksetzen des iPhones löscht nicht direkt die in iCloud gespeicherten Dateien. iCloud ist ein eigenständiger Cloud-Speicherdienst, der eine Sicherungskopie der Gerätedaten erstellt. Selbst wenn Sie das Gerät zurücksetzen, bleiben die Dateien in iCloud erhalten, wenn Sie iCloud-Backups aktiviert haben und die Dateien in iCloud gespeichert sind.Zusammenfassend kann man sagen, dass das Löschen von iPhone oder das Zurücksetzen eines iPhones über die Einstellungen oder den Computer möglich ist, jedoch gewisse Einschränkungen und Komplexität mit sich bringen kann. Im Vergleich dazu bietet AnyUnlock als professionelle iOS-Entsperrungssoftware eine schnellere, sicherere und benutzerfreundlichere Methode zum Entsperren. Mit AnyUnlock können Sie einfach iPhone löschen ohne Apple ID!