«Adam sucht Eva»-Wiederholungen gehen weiter unter

Ja - das wird nichts mehr. RTLZWEI schickt zum mittlerweile dritten Samstag «Adam sucht Eva» in die Primetime. Die Wiederholungen floppen.

2021 im November, RTLZWEI zeigt neue Folge von- dem gewagten Nackt-Format, das Paar unbekleidet auf eine Insel schickt. Zuvor gab es das Format schon seit 2014 bei RTL , 2021 ging der Kelch dann an RTLZWEI. Doch Grünwald schleppte sich mehr als sehenswert durch das erste Sendejahr. Im Schnitt verfolgten die sechs neuen Folgen 0,88 Millionen Zuschauer, zwar sahen die immer rund um die 3 Prozent Marktanteil nicht allzu freundlich aus, doch die Zielgruppe zog den Karren aus dem Dreck. Zumeist über 6 Prozent am werberelevanten Markt, eine Folge schaffte es sogar auf 7,8 Prozent. In Summe war das Projekt demnach ein Erfolg für RTLZWEI.Nicht genug Erfolg, um neue Episoden zu produzieren - Zwei Jahre später holt RTLZWEI das Format zurück, wobei die bessere Formulierung wäre: RTLZWEI holt die Episoden zurück in das Abendprogramm. Seit dem 20. Mai flimmern an Samstagabenden in Grünwald die 2021-Folgen über den Äther. Ohne auf alle bisherigen Zahlen eingehen zu wollen, es läuft erwartungsgemäß nicht gut. Gestern schauten 0,32 Millionen Zuschauer in Summe zu, der Marktanteil erschreckt mit 1,5 Prozent. Mit 0,1 Millionen Umworbenen und gerade einmal 2,5 Prozent am Zielgruppen-Markt, kann hier die Abteilung 14- bis 49-Jährige ebenfalls nichts retten. Alle genannten Werte waren in der noch jungen Wiederholungs-Staffel übrigens Negativ-Rekorde.Doch soll RTLZWEI an dieser Stelle nicht abgestraft werden, denn im späten Abendprogramm funktioniert das Nackt-Prinzip sowie das Wiederholungs-Prinzip plötzlich., ebenfalls mit einer Wiederholung aus dem Jahr 2020, steigert die Reichweiten und Quoten um 22:15 Uhr auf 0,52 Millionen und 0,17 Millionen Zuschauer, somit ergeben sich 2,8 und 4,2 Prozent.im Anschluss hält dann sämtliche 0,52 Millionen im Gesamten und steigerte sich auf 0,18 Millionen Werberelevante, damit steigen die Quoten auf 4,1 und 5,8 Prozent. Kommen diese späten Zuschauer in Zukunft schon um 20:15 Uhr zu RTLZWEI waren die Wiederholungen vielleicht doch keine schlechte Idee.