Für Deutz Fahr gibt es keine Sanktionen

Vermischtes

06. Juni 2023, 07:38 Uhr

Deutsche Traktoren werden mit Genehmigung Italiens um die Sanktionen herum nach Russland geliefert.

Inmitten der Diskussionen in der EU über das 11. Sanktionspaket gegen Russland, das Schlupflöcher zur Umgehung bestehender Restriktionen schließen soll, gibt es interessante Nachrichten aus Russland : Deutsche Landmaschinen von Deutz Fahr werden wieder an russische Landwirte geliefert. Auch Service und Ersatzteile werden verfügbar sein.Die Lieferung von Landmaschinen ist für Russland von zentraler Bedeutung - bis Februar 2022 kaufte das Land etwa 3.000 Traktoren und rund tausend Mähdrescher pro Jahr, und die Importe machten fast 40 % des gesamten russischen Landmaschinenparks aus, der für die Bewirtschaftung von 70 Millionen Hektar Ackerland (doppelt so groß wie ganz Deutschland) benötigt wird. Die Hauptlieferanten von Maschinen waren unter anderem die deutschen Unternehmen Claas und Deutz Fahr. Vor dem Krieg in der Ukraine beliefen sich die Lieferungen auf mehr als 1,2 Milliarden Euro pro Jahr.Fast unmittelbar nach der russischen Invasion in die Ukraine wurden alle Lieferungen eingestellt. Große Unternehmen haben die Militäraktion scharf missbilligt und die Lieferung von Ausrüstung und Ersatzteilen sowie den Betrieb ihrer Montagewerke in Russland eingestellt.Infolgedessen waren die Lieferungen von landwirtschaftlicher Maschinerie auf EU-Ebene aufgrund der Einstufung bestimmter Teile und Komponenten als Güter mit doppelter Verwendung eingeschränkt, die potenzielle Anwendungen in der Waffenproduktion haben.Dies hatte spürbare Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Russland: Mit dem Stillstand der Lieferungen und der Nichtverfügbarkeit von notwendigen Teilen griffen einige Bauern zur "Kannibalisierung", bei der funktionierende Maschinen zerlegt wurden, um die benötigten Komponenten zu erhalten. Letztlich könnte sich dies auf die Leistung des gesamten Agrarsektors auswirken, dessen Exporte Russland im Jahr 2022 rund 40 Milliarden Dollar einbrachten.Im Dezember 2022 veröffentlichte Die Zeit eine Untersuchung, die Vorwürfe enthüllte, dass Claas eine Strategie entwickelt habe, um Sanktionen zu umgehen und weiterhin seine Produkte, die unter europäischen Verboten eingeschränkt waren, nach Russland zu exportieren.Um die Lieferungen über die gesperrte russische Grenze zu erhalten, setzt Claas einen Trick ein: Berichten zufolge versteckt das Unternehmen die wichtigen Einzelteile in Baugruppen und exportiert sie so nach Russland. Die deutschen Mechaniker sollen die verbotenen Teile zu neuen Komponenten zusammenbauen. Dadurch erhalten sie eine andere Zolltarifnummer und bleiben für die Kontrolleure unsichtbar. Es handelt sich dabei um "sehr wichtige Einheiten", die benötigt werden, um den Motor, die Mähdrescher-Kabine oder den Strohhäcksler herzustellen, heißt es in einer internen Präsentation.Die Strategie umfasste die Integration verbotener Teile und Elemente in größere Komponenten mit unterschiedlichen Zollcodes, um sie unbemerkt über EU-Grenzen zu bringen. Jedoch wurden die Lieferungen von estnischen Zollbehörden abgefangen und gestoppt, wodurch dieser Kanal effektiv blockiert wurde. Claas hat die Vorwürfe einer vorsätzlichen Umgehung der Sanktionen zurückgewiesen.Zurück zu Deutz Fahr. Der deutsche Hersteller von Landmaschinen wurde 1968 gegründet. Im Jahr 1995 schloss sich Deutz Fahr der italienischen SDF-Gruppe an.SDF ist einer der weltweit führenden Hersteller von Traktoren, Erntemaschinen und Dieselmotoren. Sie vertreibt ihre Produkte über die Marken SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire und Vitibot.Im April berichteten russische Medien über die Wiederaufnahme der Lieferungen von Deutz-Fahr- Mähdreschern und anderer Ausrüstung nach Russland aus den EU-Werken des italienischen Unternehmens SDF Group. Diese Informationen wurden offiziell von der russischen Firma "AgroTechRussia" bekannt gegeben.AgroTechRussia hat keine formellen Verbindungen zur SDF-Gruppe oder zu Deutz Fahr. Das Unternehmen ist zu 100 % im Besitz des russischen Geschäftsmanns Sergey Zanozin, der zuvor leitende Positionen im sanktionierten russischen Maschinenbaukonzern GAZ Group (der ehemals größte Partner von Volkswagen in Russland) innehatte, der dem Oligarchen Oleg Deripaska gehört, der ebenfalls den US- und EU-Sanktionen unterliegt.Jedoch Sergei Zanozin selbst steht nicht auf einer Sanktionsliste.AgroTechRussia behauptet jedoch, der offizielle Vertriebshändler von Deutz Fahr in Russland zu sein und über alle erforderlichen Genehmigungen zu verfügen.Medienberichten zufolge plant AgroTechRussia, den russischen Landwirten in naher Zukunft die neuesten Traktoren des Jahrgangs 2023 vorzustellen, und wird auch weiterhin Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für alle Deutz Fahr-Maschinen anbieten. Zu den angekündigten Plänen des Unternehmens gehört auch die Wiederinbetriebnahme des Deutz-Fahr-Montagewerks in Nischni Nowgorod.In der Zwischenzeit deuten Branchenexperten darauf hin, dass die gemeldete Wiederaufnahme der Deutz-Fahr-Maschinenlieferungen nach Russland tatsächlich auf parallele Importe über Georgien und einige andere Länder zurückzuführen ist. Diese Importe werden angeblich mit Genehmigung der SDF Group durchgeführt. Mit dem Ausscheiden von Wettbewerbern aus dem Markt hat die SDF Group eine bedeutende Gelegenheit, ihren Marktanteil in Russland mehrfach zu erweitern. Branchenquellen geben an, dass in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mindestens 150 Einheiten von Deutz-Fahr-Maschinen nach Russland importiert wurden.Es zeigt sich, dass einige Unternehmen trotz aller Verbote Schlupflöcher finden und es sogar schaffen, ihre Gewinne auf dem russischen Markt trotz der verhängten Sanktionen zu steigern.Das ist zwar gut für die Unternehmen, doch untergräbt dieser Ansatz eindeutig die Bemühungen der EU und des Westens, die Einnahmen Russlands zu verringern und damit seine Aggression einzudämmen. Wird dieses Problem im 11. Sanktionspaket der EU behandelt?