RTL schnappt sich Raab-Formate

TV-News

«Blamieren oder Kassieren XL» und «Schlag den Besten» wandern zur Konkurrenz.

In Unterföhring könnte der Haussegen schief hängen: Die Fernsehsendungenund, die in der vergangenen Saison noch Teil des ProSieben-Programms waren, werden künftig bei RTL ausgestrahlt. Damit ließen die Verantwortlichen bei RTL nur sechs Tage vor der großen Programmpräsentation bereits die Katze aus dem Sack.«Blamieren oder Kassieren XL» war im Juni und Juli 2022 bei ProSieben zu sehen. Die Sendungen erreichten zwar nur knapp 800.000 junge Menschen, holten aber zeitweise bis zu 12,7 Prozent Marktanteil. Bei der Unterhaltungsshow «Schlag den Besten» treten zwei Normalos gegeneinander an, die letzten zwei Ausgaben liefen mit Erfolg im Dezember 2022. Die RTL-Ausgaben werden von Elton moderiert, teilte der Fernsehsender RTL mit. Die Competition-Show aus der früheren «Schlag den Raab»-Halle wird 2024 insgesamt vier Mal produziert. Die Backingband "Heavytones", bekannt aus diversen Raab-Formaten, wird für die musikalische Unterhaltung sorgen.Bereits im Vorfeld hatte Stefan Raabs Raab TV schon Deals mit RTL abgeschlossen: So produzierte man «Täglich frisch geröstet» und brachte im vergangenen Jahr das «Turmspringen» zurück. ProSieben bekam «TV total» und andere Formate, wie die «WOK WM». Zwar hat sich RTL nicht die großen Hits gesichert, jedoch ist das Auftreten von RTL sehr aggressiv. In Köln wird man mit der Unterschrift vermutlich weitere Verpflichtungen forcieren. Vermutlich könnte es der Sender auch noch auf «Schlag den Star» abgesehen haben. Auch die Zukunft von «TV total» wird spannend, da man mit «Blamieren oder Kassieren XL» bereits einen Spin-off gekauft hat, der aus dem «TV total»-Studio kommt. Für ProSieben-Chef Daniel Rosemann ist das ein herber Rückschlag.„Mit dem «Turmspringen» haben wir bereits ein großartiges Raab TV-Format zu RTL geholt, das wir im nächsten Jahr fortsetzen werden. Dass wir mit «Blamieren oder Kassieren» und «Schlag den Besten» bald zwei weitere starke Shows aus seiner Schmiede im Programm haben werden, freut mich als großer Fan von Stefan Raab und seiner Kreativleistung sehr. Zusätzlich macht es uns stolz und glücklich, Elton für beide Formate gewonnen zu haben, der erstmals unsere RTL-Moderatorenriege verstärken wird", erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+.