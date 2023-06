Wiesbaden steigt auf, Sat.1 freut sich

Quotennews

Am Nachmittag waren die Aussichten erneut getrübt: «Volles Haus! Sat.1 Live» fährt weiterhin schreckliche Einschaltquoten ein.

An die großen Zahlen von Hamburger SV gegen VfB Stuttgart kommen die Vereine SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld nicht heran. Dennoch schalteten am Freitag die zweite Halbzeit im Schnitt 2,7 Millionen Zuschauer, was für die Relegation zwischen 3. Liga und 2. Bundesliga dennoch ein starker Wert ist.Am 6. Juni machte Wiesbaden den Sack zu und siegte mit 1:2. Die erste Halbzeit erreichte im Durchschnitt 2,48 Millionen Menschen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 10,4 Prozent beziffert. Bei den jungen Zusehenden wurden 0,73 Millionen erreicht, sodass sich ein Marktanteil von 15,3 Prozent gebildet hatte. Die finalen 45 Minuten brachten es auf 2,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,73 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den Umworbenen fuhr man 15,7 Prozent Zuseher ein, der Marktanteil belief sich bei allen auf 12,0 Prozent.Am späten Nachmittag machteeine Figur – aber keine gute. 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Mischung aus Dating-Show, «Britt»-Talk und «Bunte live», die bis 17.30 Uhr 1,9 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,04 Millionen ausgerechnet, sodass man sich nicht wirklich über 2,6 Prozent freuen konnte.