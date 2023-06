US-Fernsehen

Die Dreharbeiten der vierten Staffel können derzeit nicht stattfinden.

Die vierte Staffel vonsollte ursprünglich im Spätsommer oder Frühherbst in der französischen Hauptstadt, die der Serie ihren Namen gibt, starten, aber die Dreharbeiten wurden aufgrund des Autorenstreiks um zwei Monate verschoben, wie ‚Variety‘ berichtet. Das könnte sich noch länger hinziehen, wenn die WGA-Mitglieder in den Streik getreten sind.Netflix kündigte die Verlängerung der Emmy-nominierten romantischen Komödie von Darren Star im Januar 2022 an. Staffel drei wurde am 21. Dezember auf dem Streamingdienst veröffentlicht, nachdem eine große Premierenveranstaltung in Paris stattgefunden hatte, bei der Star und die gesamte Besetzung, darunter Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Kate Walsh, Camille Razat, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Bruno Gouery und Samuel Arnold, zahlreiche begeisterte Fans anlockten.Philippine Leroy-Beaulieu, die Emilys schicke französische Chefin spielt, deutete auf dem roten Teppich des Women in Motion Gala Dinners von Kering bei den Filmfestspielen von Cannes an, dass die nächste Staffel von «Emily in Paris» vom Autorenstreik betroffen sein könnte. Auf die Frage, ob die Pläne für Staffel vier auf Eis gelegt wurden, sagte Leroy-Beaulieu: "Ein bisschen. Wir warten darauf, dass die Sache geklärt wird. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt!"