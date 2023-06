«Love in Taipei» startet im Sommer

International

Paramount+ hat sich einen weiteren Spielfilm für den Sender gesichert.

Paramount+ gab heute den Erwerb eines neuen Originalfilms,, bekannt, der auf dem New York Times-Bestseller „Loveboat, Taipei“ von Abigail Hing Wen basiert. In dem Roman wird eine junge Amerikanerin von ihren Eltern zu einem kulturellen Immersionsprogramm nach Taipeh geschickt - inspiriert von einem tatsächlichen Programm, an dem Tausende von chinesischen und taiwanesischen Diaspora-Jugendlichen teilgenommen haben -, wo sie eine neue Reise der Selbstentdeckung und Romantik beginnt. Der Spielfilm wird diesen Sommer exklusiv auf Paramount+ in den USA und Kanada ausgestrahlt und wird auch in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südkorea zu sehen sein. Paramount Global Content Distribution wird den Film vertreiben, weitere Territorien werden noch bekannt gegeben.«Love in Taipei» zeigt Ashley Liao («Fresh Off The Boat») in der Rolle der Ever Wong, deren Sommer eine unerwartete Wendung nimmt, als ihre Eltern sie mit einer Reise nach Taipeh überraschen, wo sie an einem Kulturprogramm teilnehmen soll. Ever ist überrascht, als sie feststellt, dass sie sich nicht für Hausaufgaben und Geschichtsunterricht angemeldet hat, sondern für eine sommerliche Freizeitbeschäftigung, die die Einheimischen und die anderen Schüler "Loveboat" nennen. Das Boot macht seinem Namen alle Ehre, als Ever versucht, sich nicht in zwei attraktive, aber sehr unterschiedliche Jungs zu verlieben, die um ihre Aufmerksamkeit buhlen, während sie gleichzeitig den Mut findet, sich den hohen Erwartungen ihrer Eltern zu widersetzen und ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen: dem Tanzen.Neben Ashley Liao spielt auch Ross Butler («Shazam! Fury of the Gods») als Rick Woo, ein berüchtigtes sportliches und schulisches Wunderkind; Nico Hiraga («Booksmart») als Xavier Yeh, ein freigeistiger Künstler und Erbe eines internationalen Tech-Imperiums; Chelsea Zhang («Daybreak») als Ever's Freundin Sophie, die sie auf Loveboat kennenlernt; und Cindy Cheung («The Sinner») als Ever's Tante Shu.