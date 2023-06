Lewinray  mit Geschirrtuch auf dem Kopf zum TikTok-Phänomen

YouTuber

Während der Coronapandemie startete Lewin Ray Wester seine Karriere auf TikTok, ist inzwischen nun aber auch plattformübergreifend erfolgreich.

Der Content Creator gehört zu einem der Menschen, die sich während der Coronapandemie langweilten und so mal etwas Neues ausprobierten. Dass die TikTok-Videos so durch die Decke gehen würden, hätte der Social-Media-Star aber sicherlich auch nicht erwartet. Mit 2,4 Millionen TikTok-Followern und 690.000 Abonnenten auf YouTube hat er sich inzwischen einen Namen gemacht und sein ganz eigenes Business aufgebaut.Lewin Ray Wester stammt aus Eningen in Baden-Württemberg und ist heute 20 Jahre alt. Während der Coronapandemie suchte er nach einer neuen Beschäftigung und so lud er sein erstes Video auf TikTok hoch. Als einer der ersten Clips direkt eine halbe Million Klicks erreichte, war Wester natürlich motiviert weiterzumachen und die Zuschauerzahlen stiegen rasant. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich verschiedene Leute aus der Social-Media-Szene für Kooperationen bei ihm, er nahm mit Firmen Kontakt auf und hatte ein eigenes Management. Zu der Zeit lernte er noch für sein Abitur und hatte vor, nach seinem Abschluss Mediendesign zu studieren. Doch sein plötzlicher Erfolg kam dazwischen und so zog er stattdessen mit anderen Content Creators in einer Villa in Berlin und hat schneller als gedacht einen eigenen Beruf gefunden.Die Spezialität des 20-Jährigen sind kurze lustige Clips, die die Zuschauer auf TikTok unterhalten sollen. Er legt sich ein Geschirrtuch auf den Kopf, hüllt sich in einen Bademantel und schon verkörpert er seine Mutter. Diese putzt lautstark das ganze Haus, während er nur ausschlafen möchte, verhält sich peinlich auf Instagram oder muss beschwichtigt werden, nachdem sie vom Elternsprechtag nach Hause kommt. Es werden also allerlei alltägliche Situationen aufgegriffen, mit denen sich so gut wie jeder identifizieren kann, und lustig dargestellt. Ab und an klebt er sich auch einen schwarzen Schnurrbart an, schlüpft in eine Harley-Davidson-Jacke und verwandelt sich so in seinen Vater, um weitere typische Familiensituationen nachzuerzählen. Auch Situationen mit Freunden oder Lehrern stellt Wester nach.Nach dem raschen Erfolg entschied sich der Webvideoproduzent auch dazu, im Juni 2021 einen eigenen YouTube-Kanal zu eröffnen. Unter der neueingeführten Shorts-Funktion lädt er auch hier die Kurzvideos hoch, welche er hauptsächlich für TikTok dreht. Das bislang Gefragteste trägt den Titel „Reaktionen wenn ich mich umziehe“ und wurde inzwischen über sechs Millionen Mal aufgerufen. Auf dem Kanal sind allerdings auch längere Video zu finden. So sind hier vor allem die Best Ofs besonders beliebt. Hier werden all die kurzen Clips mit der Mutter-Figur, dem Vater, dem Cousin, in der Schule und so weiter zusammengeschnitten. Das Video mit der Mutter kommt auf 1,6 Millionen Klicks. Zusätzlich gibt es auf dem Kanal aber auch Challenges mit anderen Videos, Vlogs über Urlaube oder Fantreffen, Pranks an Freunden, „Hide & Seek“ in einem Club oder im Berliner Fernsehturm, TikTok-Produkttests und Einblicke in sein Privatleben.Neben seiner Karriere geht Wester auch seiner großen Leidenschaft für Musik nach. Mit Freunden hat er eine eigene Band „Plug’n’Play“ und ist hier als Schlagzeuger aktiv. Auf Events in der Umgebung hatten sie auch schon einige Auftritte und brachten ihr erstes Album mit selbstgeschriebenen Songs heraus. Doch auch an einer eigenen Musikkarriere versucht sich der 20-Jährige und brachte so im September 2021 seine erste eigene Single „Nicht von dieser Welt“ heraus, welche auch auf seinem YouTube-Kanal zu finden ist.