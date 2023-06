WDR produziert neue «Feuer & Flamme»-Staffel in Duisburg

TV-News

Nach zwei Jahren in Gelsenkirchen und fünf Runden in Bochum werden ab Juni neue Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Neu sind dabei vor allem die Einsatzkräfte der Hafenwache.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die Produktion einer neuen Staffel der Feuwehr-Serieangekündigt, die seit 2017 gesendet wird. Nach Stationen in Gelsenkirchen und Bochum begleitet die Produktion der SEO Entertainment im Juni erstmals die Berufsfeuerwehr Duisburg. Neben Bildern bei Brandeinsätzen zu Land und Rettungseinsätzen in der Luft entstehen diesmal auch Aufnahmen bei der Hafenwache. Zunächst verabschiedet sich aber die Feuerwehr Bochum im Herbst 2023 noch mit sechs neuen «Feuer & Flamme»-Folgen. Die Duisburg-Episoden sind für das Frühjahr 2024 geplant.An insgesamt bis zu 70 Tagen werden die Feuerwehrleute mit Kameras begleitet, wenn sie zu medizinischen Notfällen, Bränden oder Unglücken ausrücken. Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen wieder mehrere Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt – darunter auch besonders robuste und hitzebeständige Helmkameras, die extra für die Reihe entwickelt wurden und die Zuschauer die Einsätze hautnah miterleben lassen. Zur Feuerwache 3 und der Hafenwache in Duisburg zählen insgesamt etwa 100 Feuerwehrmänner und -frauen. Auch diese Einsatzkräfte werden in «Feuer & Flamme» unmittelbar und ohne Off-Kommentar zu Wort kommen„Mein großer Dank gilt allen Feuerwehrleuten und Wachen, die diese Sendung möglich machen und uns hautnah an ihrem beruflichen Alltag teilhaben lassen. Mit ihrer zupackenden Art, mit viel Herzblut für ihren Beruf, mit Humor und enormem Teamgeist beweisen sie einem Millionenpublikum, wie wichtig Rettungskräfte für unsere Gesellschaft sind. In der ARD Mediathek und bei YouTube wurden allein für die sechste Staffel über 7,5 Millionen Zugriffe erzielt“, erklärt Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder.