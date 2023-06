«I Love That for You» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Showtime hat bereits nach einer Staffel den Stecker gezogen.

wird nicht mit einer zweiten Staffel bei Showtime fortgesetzt. Der Sender hat die von Vanessa Bayer, Jeremy Beiler und Jessi Klein produzierte Comedy-Serie nach einer Staffel abgesetzt. „«I Love That for You» hat seine Laufzeit auf Showtime beendet", teilte ein Sprecher des Senders am Mittwochabend mit. "Wir möchten Vanessa, Jeremy und Jessi sowie der unglaublichen Besetzung und Crew für ihre harte Arbeit danken und wünschen ihnen das Beste für die Zukunft."Die Nachricht kommt fast ein Jahr nachdem «I Love That for You» seine Pilotstaffel beendet und am 19. Juni 2022 sein Finale ausgestrahlt hat. Die erste Staffel bestand aus acht Episoden, die wöchentlich am Sonntagabend ausgestrahlt wurden. Während Showtime die Zusammenarbeit mit «I Love That for You» beendet, ist die Produktion offen für die Suche nach einem neuen Zuhause, indem sie sich bei anderen Sendern einkauft.Die von Bayer und Beiler entwickelte Serie «I Love That for You» zeigte Bayer in der Hauptrolle als angehende Moderatorin eines Shopping-Kanals, die fälschlicherweise behauptet, ihre Krebserkrankung aus der Kindheit sei zurückgekehrt, um ihren Job zu behalten. In der Serie spielten außerdem Molly Shannon, Paul James, Ayden Mayeri, Matt Rogers, Punam Patel und Jenifer Lewis mit. Neben Bayer, Beiler und Klein wurde die Serie auch von Michael Showalter, Megan Ellison, Sue Naegle, Jordana Mollick und Allyce Ozarski produziert.