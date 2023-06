Guter Start für «James Bond»-Monat

Quotennews

ProSieben hat mal eben mit einer Entscheidung Fernsehabende bis zum 29. Juni verplant. Es wird «James Bond» gesendet!

Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby, Sean Connery - fünf Schauspieler stellten bisherdar. Zwischen 1962 und 2021 wuchs die Agenten-Filmreihe rund um den britischen «007» - wobei es keine wirkliche Reihenfolge unter den Teilen gibt. Mit Daniel Craig als Doppelnull-Agent hat sich das etwas verändert, die letzten fünf Teile der Reihe bauen gewissermaßen aufeinander auf. Ob nun in Reihenfolge, aufeinander aufbauend oder einfach als starkes Film-Programm zu betrachten, ProSieben schickt den gesamten Juni über insgesamtüber den Äther.Den Anfang machte gesternmit Sean Connery als «007». Der Streifen aus dem Jahr 1962, der erste Bond überhaupt, sicherte sich 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil von 6,5 Prozent wird in Unterföhring durchaus gefallen. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen braucht sich mit 0,43 Millionen gleichermaßen nicht zu verstecken, hier waren überzeugende 11,7 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Direkt im Anschluss zeigte der Sender mit der roten Siebenund der Großteil der Zuschauer sollte verweilen. Mit 0,99 Millionen Zuschauer hielt sich ProSieben gute 9,1 Prozent in Unterföhring, die Zielgruppe halbierte sich beinah, hier blieben abermals gute 9,9 Prozent. Kommenden Freitag gibt es «Goldfinger» und «Feuerball», am 23. Juni dann «Man lebt nur zweimal» und «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». Daneben wird am Wochenende sowie unter der Woche stark wiederholt.