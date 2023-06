Komplette Woche unter 1 Million: «Das perfekte Dinner»

Quotennews

Die perfekt gegarten Wochen sind für «Das perfekte Dinner» vorbei. Es weht ein anderer Wind durch Deutschlands Küchen.

Das, wasvon Oktober 2022 bis zum 01. Mai 2023 zeigte, war schlichtweg stark und ich gleichermaßen einfach gesprochen vorbei. Die Koch-Show hielt sich über Monate hinweg bei jeder Ausstrahlung mit mehr als eine Million Zuschauer über Wasser, dann riss der Faden. Nach und nach schlichen sich mehrere "unter 1 Million"-Ausgaben ein - in der aktuell abgelaufenen Woche waren nun kein einziges Mal mehr als eine Million Zuschauer dabei.Aus Berlin begrüßte am Montag Jan vor 0,83 Millionen Zuschauern, der Marktanteil von 4,6 Prozent geht in Ordnung, ist jedoch auch kein Fest. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,25 Millionen Umworbenen und 7,4 Prozent recht gut. Am Dienstag übernahm vor leicht besseren 0,84 und 0,26 Millionen Zuschauern Sally, die Marktanteile zeigten sich mit 4,6 und 8,2 Prozent. Tobias an Tag 3 schaffte dann den Sprung auf 0,92 Millionen Zuschauer und gute 5,3 Prozent. Dafür ließ die Zielgruppe mit 0,24 Millionen Umworbenen und 7,9 Prozent etwas nach.Insgesamt ging es in Sachen Reichweite dann an Tag vier bei Karsten hoch auf 0,94 Millionen, den Bestwert der Woche. Der Marktanteil sollte hier jedoch schon auf 5,2 Prozent sinken, die Zielgruppe reduzierte sich weiter auf 0,22 Millionen Umworbene und damit 6,8 Prozent. Die Freitag-Reichweiten fielen dann deutlich hinter die Wochen-Leistung. Tim beendete die Woche vor 0,75 Millionen Zuschauern, der Marktanteil von 4,7 Prozent kann immerhin noch gegen Montag und Dienstag gewinnen. Mit 0,18 Millionen Werberelevanten ist der Freitag das klare Zielgruppe-Schlusslicht, hier ergab sich mit 6,6 Prozent zudem der schlechteste Quoten-Wert der Woche.