Nilam Farooq gewinnt «Schlag den Star» erst im Stechen

Quotennews

Die Show lief somit knapp sechs Stunden lang, was für eine durchschnittlich relativ niedrige Reichweite bei dennoch hohen Quoten sorgte.



In der 76. Episode vontrafen gestern bei ProSieben die Schauspielerin Nilam Farooq und die TV-Moderatorin Rebecca Mir aufeinander. Zuletzt hatte Nilam Farooq bereits einen Sieg bei Joko Winterscheidts «Wer stiehlt mir die Show?» ergattert, nun musste sie in 15 Runden den größeren Kampfgeist beweisen, um als Siegerin einer weiteren ProSieben-Show hervorzugehen. Doch auch nach diesen 15 Runden stand es erstmals in der Geschichte der Show 60:60, so dass es in einem 16. Spiel zu einem Stechen kam. So dauerte es bis kurz nach 2.00 Uhr bis Elton Nilam Farooq den Koffer mit 100.000 Euro überreichte.Die letzte Ausgabe vor erst zwei Wochen hatte 1,15 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies hatte zu ausgezeichneten 8,0 Prozent Marktanteil geführt. Bei den 0,48 Millionen Jüngeren war eine Quote von 16,3 Prozent auf dem Papier gestanden. Gestern war die Reichweite weiter auf 1,06 Millionen Menschen gesunken, was zum niedrigsten Wert seit Juli 2022 führte. Dennoch wurden weiterhin überzeugende 7,5 Prozent Marktanteil verbucht. Die jüngere Zuschauerzahl war mit 0,43 Millionen so gering wie noch nie. Mit starken 13,7 Prozent Marktanteil schnitt der Sender über den ganzen Abend verteilt dennoch gut ab.Im Anschluss wiederholte der Sender ab 2.10 Uhr direkt ein weiteres «Schlag den Star»-Duell zwischen Carmen Geiss und Claudia Effenberg aus dem Jahr 2021. Die verbleibenden 0,36 Millionen Neugierigen erhöhten den Marktanteil sogar auf 9,2 Prozent. Zudem verharrten weiterhin 0,19 Millionen Umworbene auf dem Sender. So kletterte auch hier die Quote auf hervorragende 17,3 Prozent.