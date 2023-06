Quotennews

Durchwachsenes Interesse für «DSDS»-Jubiläumsshow

Laura Friedrich von 11. Juni 2023, 08:55 Uhr

So gar nicht ins Rollen kommt jedoch «That’s My Jam» der Kaulitz-Brüder, was im Anschluss gesendet wurde.

Geplant war ein Ende der langjährigen Show, doch nun stellte die gestrige Sendung «20 Jahre Deutschland sucht den Superstar – Das große Jubiläum» nicht den Schlussstrich, sondern lediglich einen Meilenstein dar. Mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wird es nun im kommenden Jahr in die 21. Staffel gehen. Doch zunächst war gestern Zeit auf die bisherigen Highlights zurückzublicken. Zu diesem Anlass kommentierten ehemalige Jury-Mitglieder und Talente Videoausschnitte und schwelgten in persönlichen Erinnerungen.



Mit der Jubiläumsshow hielt



Ab 23.50 Uhr war schließlich die dritte Folge der neuen Musikshow «That’s My Jam» von den Tokio-Hotel-Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz zu sehen. Gestern traten Dennis Wolter und Jennifer Weist gegen Benni Wolter und Rapperin Eunique in musikalischen Herausforderungen an. Mit 0,35 Millionen Interessenten fuhr man das bislang schwächste Ergebnis ein. Auch der Marktanteil war von zuletzt 4,5 auf nun schwache 3,6 Prozent gerutscht. Die 0,11 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit ernüchternden 4,3 Prozent Marktanteil.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

