«Wir sind die Millers» oder «Die Addams Family»?

Quotennews

Wirklich punkten konnte gestern weder das Filmprogramm in Sat.1 noch bei VOX.



So richtig rund lief es gestern für keinen der Sender, welche sich für ein Filmprogramm entschiedene. Sat.1 setzte zur Primetime auf die Komödie, welche 0,69 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegte. Dies resultierte in mäßigen 3,3 Prozent Marktanteil. Die 0,25 Millionen Jüngeren landeten zumindest bei soliden 6,3 Prozent. Weiter ging es mit, wofür nur noch 0,37 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben. Somit sank die Quote auf niedrige 2,5 Prozent ab. Passable 6,0 Prozent Marktanteil waren das Resultat bei den 0,21 Millionen Umworbenen.VOX bewegte mit «Die Addams Family» ► 0,44 Millionen Zuschauer zum Einschalten, womit man bei einer ernüchternden Quote von 2,2 Prozent hängen blieb. Auch für die 0,14 Millionen Werberelevanten sah es mit niedrigen 3,6 Prozent Marktanteil reicht mager aus. Ab 22.00 Uhr lief dann die Abenteuerkomödie, womit die Reichweite auf 0,69 Millionen Menschen wuchs und der Marktanteil auf passable 4,1 Prozent kletterte. Die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen schoben sich sogar über den Senderschnitt auf gute 7,5 Prozent.RTLZWEI setzte hingegen auf Wiederholungen von Datingshows und startete zunächst mit. 0,33 Millionen Fernsehende sowie 0,09 Millionen Jüngeren sorgten jeweils für maue 1,6 und 2,5 Prozent Marktanteil. Mit zwei Folgen vonbestand das Publikum dann auf 0,51 und 0,46 Millionen Menschen, so dass die Quote zunächst auf durchschnittliche 2,5 und schließlich hohe 3,4 Prozent stieg. Mit 0,15 und 0,13 Millionen Umworbenen waren zufriedenstellende 3,1 sowie 3,9 Prozent Markanteil drin.