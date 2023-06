Blockbuster-Battle

Leonardo DiCaprio und Tom Hanks inszeniert von Steven Spielberg – gibt es etwas Besseres im Filmgeschäft? Vielleicht ja der letzte «Avengers»-Film oder die Free-TV-Premiere eines Liebesdramas.

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der junge Frank Abagnale Jr. entscheidet sich nach der Scheidung seiner Eltern und der Pleite des Schreibwarenladens seines Vaters dazu, alles hinter sich zu lassen und nach New York zu gehen. Dort schlägt sich der 16-Jährige erst einmal mit getürkten Schecks durch und erreicht in der Kunst des Fälschens auch mit der Zeit eine gewisse Raffinesse. Eines Tages bekommt er per Zufall mit, wieviel Respekt einem in der richtigen Kleidung entgegengebracht wird. Da er schon immer Piloten bewunderte, ergaunert sich Frank eine Pan-Am-Uniform, fälscht sich einen Ausweis, eignet sich das nötige Grundwissen an - und tritt einen Job als Co-Pilot der größten Fluglinie Amerikas an. Er reist um die Welt und lebt in Saus und Braus, obwohl ihm das FBI bereits auf den Fersen ist. Schon bald locken ihn jede Menge anderer Identitäten.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Die 17-jährige Stella leidet an Mukoviszidose und verbringt einen Großteil ihrer Zeit im Krankenhaus. Ihr geregeltes Leben voller Einschränkungen wird auf den Kopf gestellt, als sie dort den Teenager Will kennenlernt, der unter derselben Krankheit leidet. Obwohl die Krankheit verbietet, dass die beiden sich zu nahekommen, wird die Versuchung, die Regeln zu brechen, bald immer größer. Schließlich fliehen sie gemeinsam aus der Klinik. Die Quotenmeter-Kritik zur RTL-Free-TV-Premiere: „«Drei Schritte zu dir» ist kein betrüblicher Tränenzieher, sondern strahlt dank seiner weiblichen Hauptfigur eine flippige, mitreißende Energie aus. Die dient als emotionales Fundament, um mit dieser neuen, filmischen "Liebe, die nicht sein soll" mitzufiebern.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Im vorerst letzten Film der «Avengers»-Reihe schlüpft neben Robert Downey jr. auch Scarlett Johansson wieder ins Superheldenkostüm: Den Avengers gelang es nicht, Thanos aufzuhalten und seinen grauenhaften Plan zu vereiteln. Ein bitterer Kampf steht nun bevor – doch sind sie diesmal in der Lage, ihn zu stoppen? Quotenmeter zog dieses Fazit in der Kino-Kritik : „«Avengers || Endgame» ist ganz großes Superheldenkino, das seinen Konventionen trotzt und dennoch beispiellos die Genreessenz trifft.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8