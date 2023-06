Netflix kündigt sechs neue Korea-Dramen an

International

Der Streamingdienst hat sechs hochkarätige Fernsehserien aus Südkorea im Programm.

Seit Jahrzehnten zieht dieses Genre das Publikum in Korea und ganz Asien in seinen Bann - ein Beweis für das erzählerische Können und die Produktionserfahrung begabter koreanischer Filmemacher, so Don Kang, Vice President of Content (Korea). "Wir sind wirklich beeindruckt davon, wie unsere gefühlvollen koreanischen Serien über Netflix ein Zuhause in den Herzen eines weltweiten Publikums gefunden haben, das sich von den USA über Europa bis nach Südamerika und darüber hinaus erstreckt. Unsere Geschichten berühren die universellen Aspekte des Lebens - Liebe, Herzschmerz und Zärtlichkeit - und geben gleichzeitig einen Einblick in die einzigartigen Facetten der koreanischen Kultur. Wir freuen uns sehr über das Engagement von Netflix, diese tiefgreifende globale Verbindung zu schaffen.""Die Schöpfer haben sich der Aufgabe gewidmet, die zarte Dynamik und die sich entwickelnden Emotionen unserer Charaktere darzustellen", fügt Wooyeon Yang, Director of Content (Korea), hinzu. Die Herstellung der für K-Romances charakteristischen, langsam brennenden Intensität zusammen mit ihrer gesunden Anziehungskraft macht sie zu einem unbestreitbar "liebenswerten Genre, das bei den Zuschauern weltweit Anklang findet", meint sie., das am 17. Juni startet, handelt von einer Heldin, die wiedergeboren wird. In, das am selben Tag anläuft, wird ein reicher Erbe eine Frau am Arbeitsplatz kennenlernen.handelt von einer Tierärztin, die mit einem Detektiv zusammen arbeitet. Beispielt Rowoon einen angesagten Anwalt, der alles hat, aber von einem Familienfluch heimgesucht wird. Und es stellt sich heraus, dass die Frau, die der Schlüssel dazu ist, diesen Fluch zu brechen, keine andere ist als die scheinbar gewöhnliche Beamtin, gespielt von Cho.ist das Remake der taiwanesischen Romanze «Someday or One Day», in der Jeon Yeo-beens Figur in das Jahr 1998 reist. Beisteht ein College-Student (Yang Se-jong) im Mittelpunkt, der mit einer ehemaligen K-Pop-Sensation zusammenlebt, die von dem echten ehemaligen K-Pop-Star Suzy gespielt wird.