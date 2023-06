E4 ordert Beziehungsreality «Blue Therapie»

England

Die YouTube-Serie wird von Trend Centrl und Motion Group produziert.

Der führende unabhängige Distributor All3Media International hat bekannt gegeben, dass er mit dem preisgekrönten Produzenten Luti Media zusammenarbeiten wird, um die mit Spannung erwartete, innovative und abwechslungsreiche Paartherapieserieauf den globalen Markt zu bringen. All3Media International wird auch die Formatrechte für «Blue Therapy» übernehmen.Basierend auf der viralen YouTube-Serie «Blue Therapy», die 2021 startete, wurde die Show für eine komplette Serie für E4 in Auftrag gegeben und wird die komplexen modernen Beziehungen von fünf jungen, vielfältigen und aufstrebenden Paaren erforschen, die selten auf dem Bildschirm zu sehen sind. In einem luxuriösen, idyllischen Landhaus treffen sich die Paare mit Beziehungscoaches, um sich den Konflikten in ihren Partnerschaften zu stellen, die Themen wie Rasse und interrassische Beziehungen, Klasse, Kinder, Karriere und Erwartungen an die Geschlechterrolle betreffen. In einer Mischung aus Realität und Drama ist die Serie vollgepackt mit emotionalen Höhen und Tiefen, in denen Geheimnisse aufgedeckt, Streitereien angezettelt und unrealistische Erwartungen vermittelt werden - während die Serie die Frage stellt: Wird die Liebe am Ende siegen?Die ursprüngliche YouTube-Serie begann als sechsteilige Reality-Show, die schnell zu einer Online-Sensation wurde. Die Serie wurde als "die explosivste Reality-Show des Jahres" bezeichnet und erreichte im Durchschnitt über zwei Millionen Aufrufe pro Folge in 15 Ländern, darunter Großbritannien, die USA, die Niederlande, Kanada, Nigeria, Australien und Südafrika.«Blue Therapy» wurde von E4 in Auftrag gegeben und wird im Laufe des Jahres in Großbritannien ausgestrahlt. Die Serie wurde im Rahmen des Diverse Indies Fund von Channel 4 und der Motion Content Group in Auftrag gegeben, um die Auftragsvergabe an kleine und mittelgroße, von ethnischer Vielfalt geprägte Produktionsfirmen zu fördern. Luti Media wird die Serie zusammen mit Trend Centrl und der Motion Group produzieren.Luti Fagbenle, Gründerin und Geschäftsführerin von Luti Media, kommentierte: "All3Media International ist der perfekte Partner für die globale Reise von «Blue Therapy», da wir eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Zementierung von mutigen neuen Reality-Inhalten auf dem internationalen Markt haben. Unsere erweiterte Serie eröffnet eine größere, mutigere, glamourösere und inklusivere Welt, die die Momente, die die ursprüngliche Serie zu einer globalen Online-Sensation gemacht haben, noch verstärkt. Von den fesselnden Geständnissen, provokanten Aussagen und spannenden, aber dennoch nachvollziehbaren Beziehungen ist Blue Therapy ein fesselndes, augenöffnendes und provokatives Programm, für das ich sicher bin, dass All3Media International die besten globalen Partner finden wird."