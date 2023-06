Hallmark bietet zwei Premieren an

US-Fernsehen

Unter anderem ist ein Film mit Vanessa Lengies und Corey Sevier geplant.

Der Hallmark Channel bringt sein beliebtes, jährliches Programmereignis "Weihnachten im Juli" zurück, das es den Zuschauern ermöglicht, sich mit zwei brandneuen Filmpremieren in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Und nachdem das letzte Weihnachtsglöckchen geläutet wurde, beginnt das Programm-Event „Summer Nights“ des Senders mit einem hawaiianischen Abenteuer, das die Herzen der Zuschauer erobern wird.In der Zwischenzeit bringt Hallmark Movies & Mysteries den Fans ein fesselndes, neues Drama, das Romantik und dauerhafte Liebe feiert. Ava (Katie Cassidy) nimmt in(8. Juli) die Chance ihres Lebens an, im Royal Ice Hotel zu arbeiten, was zu einer überraschenden Romanze mit dem wichtigsten Gast von allen führt, dem königlichen Prinzen (Stephen Huszar) selbst.Ein Weihnachtswunsch beschert Renee (Vanessa Lengies) das erfolgreiche Leben, von dem sie immer geträumt hat. Diese neue Realität in(15. Juli) ist perfekt, bis auf eine Sache... sie ist nicht mehr mit ihrem Mann Aaron (Corey Sevier) verheiratet. Jetzt muss Renee einen Wettlauf gegen die Zeit beginnen, um Aaron vor Heiligabend zurückzugewinnen.Außerdem steht bei Hallmark Movies & Mysteriesauf dem Programm. Am 21. Juli versucht Annika (Andreas Brooks), ihren Großvater mit seiner verlorenen Liebe wieder zu vereinen. Sie tut sie sich mit ihrer College-Liebe Ryan (Patch May) zusammen, um ein Buch über diese Erfahrung zu schreiben und dabei verschiedene Liebesgeschichten zu dokumentieren.