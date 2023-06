RTL bringt sich in Stellung

Podstars

Nur sechs Tage vor der Programmpräsentation hatten die Kölner zwei Raab-Shows im Gepäck.

Am Dienstag präsentiert RTL Deutschland das Sommer- und Herbstprogramm, denn dann stehen wieder die Screenforce Days auf dem Programm. Hierzu werden wieder die gesamten Werbekunden und die deutschsprachige Medienpresse geladen, die mit zahlreichen neuen Shows begeistert werden sollen.Bereits im Vorfeld haben sich die Entscheider bei RTL die Brainpool-Produktionen «Schlag den Besten» und «Blamieren oder Kassieren XL» gesichert, womit sie ProSieben-Chef Daniel Rosemann die Bühne stahlen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob ProSieben am kommenden Mittwoch ein paar Trümpfe im Ärmel hat. Allerdings sind die Kölner in den vergangenen Jahren strategisch vorgegangen und haben sich unter anderem auch das «Turmspringen» gekauft.In Köln weiß man: Der Köder muss dem Fisch schmecken! Wenn die Zuschauer «Deutschland sucht den Superstar» mit Dieter Bohlen sehen wollen, dann bekommen sie das geliefert. Bei RTLup laufen die Gerichtshows klasse – na dann muss im Hauptprogramm die Farbe mit täglich viereinhalb Stunden bespielt werden.