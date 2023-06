Podstars

Der NDR-Podcast mit Coach Eric Hegmann versucht zwei Menschen wieder ein glückliches Gefühl zu geben.

Die wenigsten Paarbeziehungen sind vor Problemen, Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten gefeit - und genau dabei hilft Paartherapeut und Coach Eric Hegmann. Im neuen achtteiligen NDR-Podcastunterstützt der Experte vier Paare bei der Lösung ihrer Beziehungsprobleme. Maria Richter leitet den Podcast und führt durch die Episoden.Im NDR-Podcast «Die Paartherapie» stellen sich vier mutige Paare ihren kleinen und großen Beziehungsproblemen. Paare, die dem Podcast folgen, können sich vermutlich in einigen Fällen wiedererkennen, denn die Paare im NDR-Podcast haben ganz klassische Probleme. Egal, ob es sich um Eifersucht, Seitensprünge oder neue Rollenverteilungen nach der Geburt eines Kindes handelt - Paartherapeut Eric Hegmann hat für alle Probleme einen Lösungsansatz.Besonders schön ist, dass «Die Paartherapie» von viel Humor und Unterhaltung geprägt ist, sodass die Lösung der Probleme zu einer angenehmen und bereichernden Angelegenheit wird. Zuhörer und Zuhörerinnen können von der Expertise des Paartherapeuten profitieren und ihre eigene Beziehung nachhaltig verbessern. «Die Paartherapie» ähnelt einer Anleitung zur glücklichen Beziehung - eine Chance, die nicht verpasst werden sollte!Eric Hegmann ist ein Paartherapeut aus Hamburg und kann auf mehr als 20 Jahre Expertise zurückblicken, in denen er Paaren und Singles in verschiedenen Beziehungsangelegenheiten weitergeholfen hat. Hegmann versteht es, ernste Probleme durch Humor aufzulockern, sodass die Paare schnell Vertrauen fassen.Eric Hegmann ist zudem Autor diverser Bücher sowie Fachartikel und trat bereits mehrfach im Fernsehen und Radio auf. Zum Podcast «Die Paartherapie» gibt es eine begleitende sechsteilige Dokumentation im NDR Fernsehen.Die Staffel des Podcasts besteht aus acht Episoden, in denen sich die Paare ihren Problemen stellen - authentisch, ehrlich und offen. In 30 bis 50 Minuten hört Coach Hegmann den Paaren zu, entwickelt Lösungsstrategien und fördert die Kommunikation. Gemeinsam mit den Paaren führt er Gespräche, die die Paare schon längst hätten führen sollen - das ist der erste Schritt zurück in eine glücklichere Beziehung. Die acht Folgen des Podcasts «Die Paartherapie» können jederzeit in der ARD Mediathek sowie in der ARD Audiothek gehört werden, ebenso beim NDR 2.Wer selbst in einer Beziehung steckt, die von Streitigkeiten, Differenzen oder Problemen gekennzeichnet ist, der kann sich jederzeit beim NDR 2 bewerben.