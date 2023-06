Quotencheck

In den vergangenen Wochen wurde hinter den Kulissen gewerkelt, weshalb auch die Reichweiten deutlich anstiegen.

Das Jahr 2022 mussten die «TV total»-Macher die eine oder andere niedrige Reichweite einstecken – doch inzwischen ist das Format eines der wichtigsten Shows von ProSieben . Bereits am Mittwoch, den 11. Januar, kehrte Sebastian Pufpaff mit seinem Team aus einer recht kurzen Winterpause zurück. 1,45 Millionen Fernsehzuschauer folgten ihm, der Marktanteil lag bei guten 5,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern fuhr man 0,85 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei tollen 13,7 Prozent.Sieben Tage später waren 1,33 Millionen Zuschauer dabei, wovon 0,76 Millionen Zuseher zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag noch bei zwölf Prozent. Mit dem Start von «Deutschland sucht den Superstar» bekam Pufpaff und sein Team allerdings starke Konkurrenz, weshalb die Werte leicht rückläufig waren. Zwischen 25. Januar und 15. Februar wurden nur noch 10,2, 10,9, 10,6 und 11,2 Prozent Marktanteil erzielt.Am 22. Februar erfolgte der Befreiungsschlag und «TV total» hatte plötzlich einen Zuschaueranstieg. Nicht nur rund 1,3 Millionen Menschen waren dabei, sondern das Interesse stieg um knapp 300.000 Zusehende. 1,67 Millionen ab drei Jährige wurden ermittelt, bei den Werberelevanten ging es auf 0,94 Millionen. Mit diesem deutlichen Schub fuhr man tolle 14,3 Prozent Marktanteil ein. Diese Werte konnte man bis zum 8. März halten, nur am 15. März fiel man auf 1,40 Millionen Zuseher zurück. Bei den Werberelevanten stolperte man nur auf 0,81 Millionen, sodass man 13,6 Prozent erzielte.Ende März schalteten 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, wovon 0,92 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendung sicherte sich 15,3 Prozent Marktanteil. In den darauffolgenden Wochen erreichte man 13,4, 13,7 und 13,6 Prozent. Ende April waren 0,85 Millionen Umworbene dabei, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei erfreulichen 15,4 Prozent.Doch zum Ende der aktuellen Staffel schien Pufpaff und sein Team ein wenig die Puste auszugehen. Die Mai-Ausgaben vom 10. und 17. Kamen nur noch auf 1,26 und 1,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Werte bei den Umworbenen umfassten 0,74 und 0,71 Millionen. In der ersten Woche fuhr man 12,3 Prozent Marktanteil ein, sieben Tage später wurden 15,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Die vorletzte Folge hatte sogar wieder 1,53 Millionen Zuschauer, mit 0,92 Millionen Umworbenen kam man auf tolle 16,7 Prozent. Das Staffelfinale sicherte sich nur noch 13,9 Prozent.21 Ausgaben hat Sebastian Pufpaff in diesem Jahr moderiert. 1,43 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren konnte ProSieben vorweisen, das ist ein sehr hoher Wert für den Privatsender aus Unterföhring. Mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent ist man voll im Soll. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 0,81 Millionen Zuschauer und 13,3 Prozent. Im Gegensatz zu vielen Show-Highlights wie «Wer stiehlt mir die Show?» und Co. hat ProSieben mit «TV total» ein Programm, dass man dauerhaft senden kann.