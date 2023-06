Buchclub

Howard W. French beschreibt die Entwicklung des Kontinents über 500 Jahre, die unter anderem durch die Kolonialisierung bestimmt wurde.

Im Buch "Afrika und die Entstehung der modernen Welt - Eine Globalgeschichte" fesselt Autor Howard W. French den Leser mit seiner Darstellung über der Historie Afrikas und die afrikanische Rolle bei der Entstehung unserer heutigen Wirklichkeitswelt. In der mitreißenden Erzählung, die sich über mehr als sechs Jahrhunderte erstreckt, wirft der Verfasser einen völlig neuen Blick auf die Geschichte des Kontinents.Angefangen vom Mittelalter beleuchtet der amerikanische Journalist ein halbes Jahrtausend der teilweise blutigen transatlantischen Beziehungen und weist Afrika dabei eine zentrale Funktion in der Geschichte der Moderne zu. Anstatt den Anfang der modernen Welt mit den Errungenschaften von Kolumbus einzuläuten, setzt der US-Historiker im Jahre 1471 bei den ersten Expeditionen der Portugiesen an der westafrikanischen Küste an und zeigt, dass Afrika vor der Kolonialisierung durch Europa alles andere als ein Kontinent ohne Geschichte war.Thematisiert wird die Ausbeutung durch den Westen und der maßgebliche Einfluss auf beide Seiten. In seinem Werk macht Howard W. French klar, wie sehr Afrika die moderne Entwicklung und den Kapitalismus geprägt hat. Zur Veranschaulichung verfolgt der Autor die Lebensgeschichten bedeutender afrikanischer Persönlichkeiten. Von überaus wohlhabenden mittelalterlichen Kaisern, die Handel mit dem Nahen Osten und darüber hinaus trieben, über die tapferen Stammesführer des Kongo, die den europäischen Mächten im 17. Jahrhundert heldenhaft widerstanden, bis hin zu den ehemaligen Sklaven, die die Menschen in Haiti aus der Knechtschaft befreiten und den Lauf der Geschichte in eine andere Richtung lenkten, werden die Leser auf eine spannende Reise mitgenommen.Die Historie des europäischen Handels mit Sklaven zeichnet der Autor mit all seinen bis heute wirkenden traumatischen Folgen nach. Dass der Urheber von "Afrika und die Entstehung der modernen Welt - Eine Globalgeschichte" ein Journalist ist, können die Leser gut erkennen. Um die afrikanische Bevölkerung zum Zentrum seines viele Jahrhunderte umfassenden Textes machen zu können, hat Howard W. French sich durch zahlreiche Quellen gearbeitet und viele Orte aufgesucht.