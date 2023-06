CNN-Chef Chris Licht tritt zurück

Köpfe

Etwas mehr als ein Jahr, nachdem Licht den Posten an der Spitze des WBD-Nachrichtensenders übernommen hat, nimmt er seinen Hut. Zuletzt sah er sich großer Kritik ausgesetzt.

Warner Bros. Discovery (WBD) gab heute bekannt, dass Chris Licht, Vorsitzender und CEO von CNN Worldwide, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Licht sah sich zuletzt einiger Kritik ausgesetzt, nachdem er die Unterstützung der Mitarbeiter verloren und unter der Leitung des Mutterkonzerns WBD eine Reihe chaotischer redaktioneller Änderungen vorgenommen hat. Licht war erst im Frühjahr 2022 auf den langjährigen Chef Jeff Zucker gefolgt. Lichts Zeit an der Spitze des Nachrichtensenders war geprägt von zahlreichen Veränderungen der Moderatoren-Posten. Damit folgte er der neuen Strategie von WBD: den kriegerischen Ton einzudämmen, den der Sender während seiner Berichterstattung über die Trump-Regierung unter Zucker anschlug.Zuletzt wurde Licht eine ins Programm gehievte „Town Hall“-Sendung mit dem ehemaligen Präsidenten und aktuellen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zum Verhängnis, in der Trump zahlreiche seiner Falschinformationen verbreiten konnte. Auch die Versetzung des Primetime-Moderators Don Lemon in die Morgenschiene gelang nicht, da er mit seinen Co-Moderatoren aneinandergeriet.‚Variety‘ berichtet unter Berufung auf eine mit dem Sender vertrauten Person, dass die Mitarbeiter bei CNN des Dramas während Lichts Amtszeit überdrüssig sind, aber einige haben Mitgefühl für die Führungskraft. Diese Mitarbeiter glauben, dass Licht von Zaslav schonungslos bis ins Kleinste gemanagt worden sei und viele der Probleme von CNN – schlechte Einschaltquoten, Personalentscheidungen und Programmfehler – auf ihn und Warner Bros. Discovery zurückzuführen seien.David Zaslav, Präsident und CEO von WBD sagte zu Lichts Abschied: „Ich habe großen Respekt vor Chris, sowohl persönlich als auch beruflich. Die Aufgabe, CNN zu leiten, war nie einfach, insbesondere in einer Zeit großer Umwälzungen und Veränderungen, und er hat sein ganzes Herzblut hineingesteckt. Auch wenn wir wissen, dass wir bei der Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit viel Arbeit vor uns haben, haben wir absolutes Vertrauen in das Team, das wir haben, und werden weiterhin für CNN und seinen Weltklasse-Journalismus kämpfen.“Während das Unternehmen aktiv nach einem Ersatz sucht, soll ein Interims-Führungsteam den Sender leiten, das sich aus den erfahrenen Programmleitern Amy Entelis, EVP of talent and content development, Virginia Moseley, EVP of editorial, und Eric Sherling, of US programming, sowie David Leavy, Chief Operating Officer, zusammensetzt.