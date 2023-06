Doku-Nachschub für die RTL-Nacht

TV-News

Darüber hinaus konfrontiert sich der RTL-Reporter Ralf Herrmann mit den größten Herausforderungen eines alleinerziehenden Elternteils einer Großfamilie.

Dass RTL im Nachtprogramm zahlreiche Reportagen ausstrahlt, ist seit geraumer Zeit gang und gäbe. Für die zweite Woche der Vielfalt, die zwischen dem 19. und 25. Juni unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ stattfindet, hat der Kölner Sender nun eine neue Doku angekündigt, die an zwei Abenden das Programm ab 0:35 Uhr füllen soll. Dabei handelt es sich um, das sowohl in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni als auch 24 Stunden später nach dem «RTL Nachtjournal» zu sehen sein wird.In dieser Show tauchen Chris Tall, Olaf Schubert und Oliver Pocher in verschiedene Lebens- und Arbeitswelten ein, die man eigentlich nicht mit Comedy in Verbindung bringt. Pro Folge verbringt jeweils ein Comedian drei Tage mit besonderen Menschen und Berufsgruppen. Am Ende eines jeden Besuchs hat der Comedian die Aufgabe, genau vor diesen Menschen einen Stand-up über sie, den Job und die letzten drei Tage zu performen. Das Format erinnert an die WDR-Sendungmit Oliver Polak und Micky Beisenherz.Und auch Anfang Juli hat RTL eine neue Doku für das Nachtprogramm angekündigt. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli ist die Ausstrahlung vonum 1:15 Uhr geplant. Darin werden zwei Menschen gezeigt, die zu einem aktuellen, gesellschaftsrelevanten Thema völlig unterschiedliche Ansichten, Umgangsformen und damit Lebensweisen haben. In der Sendung erleben die Zusehenden die beiden Menschen mit ihrer klaren, aber unterschiedlichen Haltung zu einem Thema und wie sie damit umgehen. Sie sind exemplarisch dafür, wie auch die Zuschauer das Thema einordnen. Sie zeigen, warum ihre Ansichten so sind und was sie unterscheidet. Um mit stigmatisierten Denkweisen aufzubrechen, sollen die Protagonisten in die Welt des anderen eintauchen. Ziel ist dabei, einmal die eigenen Denkmuster und das eigene Verhalten zu reflektieren, um sich dann auch einer anderen Meinung zu öffnen.Darüber hinaus wird es auch in der Primetime zu einer Erstausstrahlung kommen. Am Donnerstag, 6. Juli, wird der RTL-Reporter Ralf Herrmann über Nacht alleinerziehende Mama von sieben Kindern. Insoll gezeigt werden, was die größten Herausforderungen für Mütter oder auch Väter sind, die mit ihren Sorgen ganz auf sich allein gestellt sind. Um das herauszufinden, übernimmt Herrmann den wohl härtesten Job der Welt: alleinerziehend in einer Großfamilie! - schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen, Versagensängste inklusive. Im Anschluss an die zweistündige Reportage und «RTL Direkt» folgt die Wiederholung der RTL+-Doku-Serie, die im vergangenen Herbst als Zweiteiler Free-TV-Premiere feierte. RTL plant nun alle sechs Einzelepisoden zu zeigen. Los geht es mit zwei Folgen ab 22:35 Uhr.