«Marie Brand»-Wiederholung lässt Das Erste meilenweit hinter sich zurück

Quotennews

Auch wenn beide öffentlich-rechtlichen Sender gestern mit alten Folgen an den Start gingen, fiel das Resultat mehr als deutlich aus.



Sowohl im Ersten als auch im ZDF waren am gestrigen Abend jeweils Wiederholungen zu sehen. Das Erste entschied sich für die Dramödie, welche 1,74 Millionen Fernsehende für sich überzeugte. Dies reichte gerade einmal für maue 7,9 Prozent Marktanteil. Der Erfolg war auch in der jüngeren Gruppe nicht größer. Hier fanden sogar lediglich 0,19 Millionen Interessenten auf den Sender. Dies spiegelte sich in einem niedrigen Resultat von 4,4 Prozent wider.Das ZDF setzte stattdessen auf den Krimi, welcher 2021 bei 8,77 Millionen Fernsehende gepunktet hatte. Auch wenn ein derartiges Resultat nicht wiederholt werden konnte, war dem Sender der Tagessieg mit 5,68 Millionen Zuschauern mit großem Abstand sicher. Zudem freute man sich über einen hervorragenden Marktanteil von 25,6 Prozent. Nicht ganz so rund lief es bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen, welche bei annehmbaren 6,1 Prozent hängenblieben.Ab 23.15 Uhr setzte der Sender schließlich noch auf die Talkshow. Die Reichweite sank verglichen mit dem Vortag von 1,88 auf noch 1,56 Millionen Neugierige. Somit rutschte man auch knapp unter den Senderschnitt auf solide 14,4 Prozent Marktanteil. Auch mit 0,19 Millionen Jüngeren war man schwächer vertreten als zuletzt. Hier hielt man sich noch bei knapp überdurchschnittlichen 7,5 Prozent Marktanteil.