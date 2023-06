«Deep Water Salvage» kehrt zurück

US-Fernsehen

The Weather Channel hat die dritte Staffel der Informationssendung angekündigt.



Der Weather Channel kündigte die Premiere der dritten Staffel seiner erfolgreichen Doku-Seriean, die am Sonntag, den 11. Juni um 20.00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Show kehrt mit einem Paukenschlag zurück und zeigt härtere Bergungen unter härteren Bedingungen und mit höheren Einsätzen. Staffel 3 begleitet die Crews rund um den Globus - vom Golf von Mexiko bis zu den Küsten Spaniens - bei ihren Hochdruckeinsätzen zur Bergung von Schiffen, die durch extreme Wetterbedingungen gefährdet sind, und bei der Reparatur der maritimen Infrastruktur.Die Besatzungen erleben neue, adrenalingeladene Abenteuer, darunter die Unterstützung der örtlichen Behörden bei der Bergung eines versunkenen Fahrzeugs, in dem eine Leiche vermutet wird, sowie das behutsame Schleppen eines schiffbrüchigen Schiffes in die Nähe heiliger Begräbnisstätten, wo es ihnen gelingt, den Zorn der Einheimischen zu vermeiden - sowohl in der natürlichen als auch in der übernatürlichen Welt. Und nach einer verheerenden Ölpest entwickeln die Besatzungen ein einzigartiges Ölrückgewinnungssystem, das das marine Ökosystem schützen soll.Jede Episode wird den Zuschauern zum Teil von der Wasserrettungsfirma Sea Tow zur Verfügung gestellt. Zu den Bergern in jeder Folge gehören Sea Tow-Crews, was Sea Tow zu einem wichtigen Partner bei der Produktion von «Deep Water Salvage» macht. Zur Feier der dritten Staffel vertiefen der Sender und Sea Tow ihre Partnerschaft, indem sie den Zuschauern ein verbessertes Erlebnis bieten, das speziell für Marineprofis und Bootsliebhaber entwickelt wurde. Am 12. Mai startete der Sender seine erste Bootsvorhersage für die Sommersaison und bietet den Zuschauern einen speziellen Bericht über die Wetterbedingungen jenseits der Küste. Darüber hinaus wird der Sender ab der Premierenwoche spezielle Beiträge zur Sicherheit auf dem Wasser ausstrahlen.