VOX spendiert «Guidos Deko Queen» ein Promi-Spezial

Anfang Juli werden Renata Lusin, Panagiota Petridou und Mirja du Mont die ersten Promis sein, die für «Guidos Deko Queen» vor der Kamera stehen.

In der Daytime hat sich das neueste Format mit Guido Maria Kretschmar nach kurzer Anlaufzeit zu einem verlässlichen Erfolgsgaranten entwickelt, nun darfauch in der Primetime über den Äther. VOX hat von der Renovierungssendung nun ein Promi-Spezial angekündigt, das am Dienstag, den 4. Juli, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.Teil der dreistündigen Sendung werden «Let's Dance»-Profitänzerin Renata Lusin, Moderatorin Panagiota Petridou und Schauspielerin Mirja du Mont sein, die das Motto „Colour up your life“ bestmöglich umsetzen sollen. Kommentiert wird die Shoppingtour durch Baumärkte und Dekoläden wie gewohnt von Guido Maria Kretschmer.Im Anschluss setzt VOX ebenfalls auf eine aus dem Nachmittagsprogramm bekannte Sendung und sendet um 23:10 Uhr eine Wiederholung von. Das Format debütierte erst kürzlich Anfang Mai und fuhr in 19 Folgen teils starke Einschaltquoten in der Zielgruppe ein. In der Spitze gelangen 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.