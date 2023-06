Citytv bestellt «Law & Order Toronto: Criminal Intent»

US-Fernsehen

Dick Wolf dehnt die Welt von «Law & Order» nach Kanada aus. Das Drama wird auch in den USA zu sehen sein.

Citytv, das im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von «Law & Order»-Dramen von NBC ausgestrahlt hat, hat grünes Licht für eine lokale Version der Krimiserie,gegeben, das in Zusammenarbeit mit Universal Television entsteht.Das zehnteilige Drama basiert auf dem globalen «Law & Order»-Format und folgt einer Eliteeinheit von Detektiven, die in Toronto gegen hochkarätige Verbrechen und Korruption ermitteln. «Law & Order Toronto» wird von Lark Productions, einer häufigen Zusammenarbeit mit NBC, und Amy Camerons Produktionsfirma Cameron Pictures produziert."Die zeitlose Anziehungskraft der Fälle, die in der weltweit erfolgreichen «Law & Order»-Reihe untersucht werden, zieht weiterhin Woche für Woche die Zuschauer von Citytv an", sagte Hayden Mindell, Senior Vice President Television, Rogers Sports & Media, in einer Erklärung. "Wir sind begeistert, dass wir mit Lark Productions und Citytv zusammenarbeiten, um diese Serie ins Leben zu rufen. Wir können es kaum erwarten, unsere großartige Stadt in der «Law & Order»-Reihe zu präsentieren", teilte Amy Cameron mit.