«Wer ist das Phantom?» geht unter

Quotennews

Das Sommerprogramm des Senders ist gestartet: Dieses Mal wurde eine Show wiederholt. In der Zielgruppe holte man 4,7 Prozent.

Flop mit Ansage: Vor eineinhalb Jahren ließ ProSieben aufgrund des «The Masked Singer»-Hypes eine weitere Show produzieren, bei der Promis einen anderen Prominenten erraten mussten.holte im Herbst 2021 passable Werte. Jetzt versucht ProSieben am Dienstag mit Wiederholungen der Show zu punkten.Linda Zervakis, Sasha und Max Mutzke konnten bis zu sieben Hinweise erspielen und somit die prominente Person enttarnen. Die Spielshow mit Steven Gätjen angelte sich 0,59 Millionen Fernsehzuschauer und verbucht somit einen Marktanteil von 2,6 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,22 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde mit 4,7 Prozent beziffert.verabschiedete sich mit einem Music-Special mit Keir in die Sommerpause. 0,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 1,2 Prozent. Bei den jungen Leuten blieben 0,09 Millionen wach, was 2,7 Prozent Marktanteil bedeutet. Ab 23.45 Uhr wurdewiederholt, das noch 0,19 Millionen Zuschauer hatte und beim jungen Publikum auf 5,2 Prozent Marktanteil kam.