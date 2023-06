RTLZWEI sichert sich dritte «Temptation Island VIP»-Staffel

TV-News

Das RTL+-Format erhält durch den Wechsel von RTL zu RTLZWEI einen deutlich attraktiveren Sendeplatz.

Seit vier Jahren stellt RTL der Treuer verschiedener Paare auf die Probe, indem sie sich dem Beziehungstestunterziehen. Im Frühjahr 2020 folgte auch eine Promi-Version des Reality-Format, von der bislang drei Staffel beim Streamingdienst RTL+ erschienen sind. Die ersten beiden-Staffeln fanden auch den Weg ins Free-TV, RTL zeigte die zweite Staffel zwischen Februar und April 2022 allerdings nur im Nachtprogramm. Im Oktober debütierte die dritte Staffel, die noch auf eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen wartet.Diese erfolgt nun ab dem 21. Juni – allerdings nicht bei RTL, sondern bei RTLZWEI . Immer mittwochs zeigt der Grünwalder Sender ab 22:20 Uhr eine Doppelfolge. Damit verbessert sich der Sendeplatz von «TIVIP» ungemein, denn im Vorprogramm ist die in der Regel quotenstarke Doku-Soapin Doppelfolgen zu sehen.In «Temptation Island VIP» ziehen vier vergebene Promi-Paare getrennt voneinander in jeweils eine Villa. Die vergebenen Männer treffen dort auf zahlreiche Single-Frauen, die die Kandidaten verführen und so die Treue testen sollen. Für die Frauen gilt dasselbe, sie treffen auf zwölf Single-Männer. In der dritten VIP-Staffel waren Christina Dimitriou mit Aleks Petrovic, Sandra Sicora mit Tommy Pedroni sowie Lala Aluas mit Aurelio Savina dabei. Der prominenteste Teilnehmer des von Reality-Stars geprägten Casts dürfte aber Gigi Birofio gewesen sein, der im Nachgang an die in Portugal produzierte Show in diesem Jahr Teil des RTL-Dschungelcamps war. Birofio nahm mit Michelle Daniaux an «Temptation Island VIP» Teil. Durch das Format, von dessen Normalo-Variante aktuell bei RTL+ wöchentlich neue Folgen veröffentlicht werden, führt Lola Weippert.