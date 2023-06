WDR entwickelt europäische Raumfahrt-Serie

TV-News

Die Miniserie «STARS» steht am Anfang seiner Entwicklung und wird von Provobis Film produziert. Beate Langmaack und Florian Oeller schreiben aktuell die Drehbücher.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) arbeitet derzeit an einer neuen Drama-Serie über eine Weltraum-Mision, die in der nahen Zukunft spielt. Sie trägt den Titelund steht noch am Anfang der Entwicklung, denn Autoren Beate Langmaack und Florian Oeller verfassen aktuell die Drehbücher. Die sechsteilige Reihe soll als europäische Koproduktion umgesetzt werden.Die gemeinsame Entwicklung verantworten Produzent und Executive Producer Jens Christian Susa für Provobis Film, redaktionell verantwortlich für den WDR sind Frank Tönsmann und Karin Laub unter der Leitung von Alexander Bickel, Leiter des Programmbereichs Fiktion.Im Mittelpunkt der sechs 45-minütigen Folgen stehen sechs europäische Astronauten, die ihrem größten Traum folgen: dem Flug zum Mond. Der Weg dorthin ist steinig: Zunächst müssen sie im EAC Astronautencenter in Köln hart trainieren. Sie geben alles, doch ein übermächtiger Gegner, Liebe und Verrat gefährden die Mission – und damit die Hoffnung auf die Rettung der Erde.