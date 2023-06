«TV total» kehrt im September aus der Sommerpause zurück

TV-News

Sebastian Pufpaff darf nach der 70. Ausgabe nun auch einige Wochen durchatmen. Eine neue Runde ist schon bei Brainpool bestellt.

Am Mittwoch, den 10. November 2021, startete ProSieben mit der Neuauflage der früheren Stefan-Raab-Show. 2,86 Millionen Menschen sahen die Premiere, in der Sebastian Pufpaff das Moderationszepter übernahm. Nach dem Start gingen zahlreiche Fernsehzuschauer flöten, allerdings hielt sich die Produktion von Raab TV und Brainpool auf einem sehr guten Niveau und fuhr vor einer Woche sogar 16,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein – der beste Werte seit Ende 2021.Im vergangenen Sommer durfte sich Sebastian Pufpaff und sein Team nur knapp vier Wochen ausruhen, «TV total» sendete eineinhalb Jahre fast durchgehend. Zum jeweiligen Jahreswechsel nahm man zwei Wochen Weihnachtsurlaub mit, der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die im November und Dezember ausgetragen wurde, fielen zwei Ausgaben zum Opfer. Ansonsten: Woche für Woche Sendung.In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause kündigte Sebastian Pufpaff nach einem Auftritt von Roland Kaiser den Start der neuen Ausgaben an. Wie der Satiriker mitteilte, werde die neue Staffel am 6. September 2023 auf Sendung gehen. In den kommenden vier Wochen wiederholt ProSieben am Mittwochabend «Die! Herz! Schlag! Show!» mit Steven Gätjen.