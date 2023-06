Finale «Brooklyn Nine Nine»-Staffel feiert Free-TV-Premiere

TV-News

Die achte Staffel ist seit dem Jahreswechsel bei Netflix verfügbar, nun zeigt ProSieben die zehn Folgen im Tagesprogramm.

Immer mittwochs hat ProSieben die erfolgreiche Comedy-Serieim Tages-Programm und zeigt dort immer fünf Folgen am Stück. Inzwischen ist man in der sechsten Staffel angekommen. Am gestrigen Mittwoch fuhren die Episoden bis zu 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Da die Staffeln mit Fortschreiten der Sendung aber immer kürzer wurden – Staffel sieben umfasst nur 13 Folgen – ist man bereits am 21. Juni mit der Ausstrahlung der Serie durch. Nach der 143. Episode war aber bekanntlich noch nicht Schluss für Andy Samberg, Melissa Fumero, Terry Crews und Co., NBC beendete die Serie im September 2021 nach der finalen achten Staffel.Diese zehnteilige Season lief für das deutsche Publikum bislang nur bei Netflix , wo sie kurz vor dem Ende des Jahres 2022 erschien. Nun kommen die Folgen ins Free-TV, ProSieben knüpft am 21. Juni mit der Ausstrahlung nahtlos an die siebte Staffel an und zeigt zunächst zwei Folgen als Free-TV-Premiere.In «Brooklyn Nine-Nine» steht der Arbeitsalltag des 99. Polizeireviers des New Yorker Stadtteils im Mittelpunkt. Allen voran steht Jake Peralta (Samberg), der mit seiner albernen Art die Fälle gerne auf seine Art löst. Dem neuen Polizeichef, dem disziplinierten Captain Ray Holt (Andre Braugher), ist er jedoch ein Dorn im Auge. Der hat nämlich große Pläne: Er möchte die Einheit zur Besten in ganz Brooklyn machen. In der finalen Staffel ist neben den Hauptdarstellern Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker und Joel McKinnon Miller auch Chelsea Peretti zu sehen, die in den ersten sechs Staffel zum Hauptensemble gehörte. Im Staffelfinale hat sie einen Gastauftritt, der sie nach ihrem Jobwechsel zeigt.