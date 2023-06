«Ringe der Macht»-Star Sophia Nomvete spricht über rassistische Anfeindungen

US-Fernsehen

Nach der Veröffentlichung der «Herr der Ringe»-Serie wurde über ihre Hautfarbe gesprochen.

Mehrere Darsteller aushaben sich zu den rassistischen Reaktionen geäußert, die sie beim Eintritt in das Tolkien-Universum erfahren haben. Jetzt hat die Schauspielerin Sophia Nomvete, die Disa spielt, ausführlich darüber gesprochen, wie diese Erfahrung war.Beim zweiten jährlichen „Raising Our Voices Lunch“ von „The Hollywood Reporter“, der von den Golden Globes, GenSpace und der East West Bank gesponsert wurde, nahm Nomvete am Mittwoch an einem Gespräch zum Thema "The State of Inclusion in Storytelling" teil, das von Gloria Calderón Kellett moderiert wurde. Auf die Frage von Kellett nach den negativen Reaktionen sagte Nomvete, deren Figur der erste farbige Zwerg im «Herr der Ringe»-Universum ist, dass ihre Besetzung "ein großer Moment war, sowohl persönlich als auch beruflich. Und ich glaube, ich bin irgendwie naiv reingegangen und habe gedacht, dass es großartig werden wird. Ich bin ein Zwerg, das wird ein Riesenspaß.""Als die Ankündigung herauskam und Bilder auftauchten, auf denen nur unsere Gesichter zu sehen waren, war ich statistisch gesehen die am meisten angegriffene Darstellerin der ganzen Serie", fuhr sie fort. "Es gab N-Bomben, ich hatte hier keinen Platz. 'Du bist zu fett, du bist zu schwarz. Warum sind Sie hier?' Ich hatte einen, der eigentlich sehr höflich war und sagte: 'Ich bin sicher, Sie sind eine wunderbare Schauspielerin und ein wirklich netter Mensch. Ich finde nur, dass Sie nicht mitmachen sollten, das ist nicht richtig. Wenn du vielleicht einfach einen Brief an Amazon schicken könntest, in dem du deinen Rücktritt erklärst, wäre ich dir sehr dankbar." Nomvete scherzte: "Ich dachte: 'Nein, das werde ich nicht tun, das kann ich nicht.' Ich kann es mir nicht leisten, für Sie zu kündigen, also bleibe ich leider hier", auch wenn ihre Familie bedroht wurde.