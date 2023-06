4,35 Millionen Zuschauer schauen «Vorsicht, Betrug!»-«Aktenzeichen»

Quotennews

Rudi Cerne meldete sich aus München mit einer neuen Spezial-Ausgabe der erfolgreichen ZDF-Show.

Neben den zahlreichen normalen-Ausgaben produziert die Crew der ZDF-Show auch Folgen über sogenannte „Cold Cases“, Vermissten-Ausgaben und eben nun wieder eine „Vorsicht, Betrug“-Folge, in der Menschen in Fallen tappen. Zu den bekanntesten dieser Vorkommnisse ist ein Schockanruf an Eltern, dass ein Neffe einen schweren Unfall verursacht haben soll.Diese und andere Themen sahen am Mittwochabend 4,35 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Rudi Cerne verzeichnete 18,7 Prozent Marktanteil. Das Ergebnis war gut, aber unter den sonst üblichen Werten. Auch bei den jungen Menschen lief es toll: 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 14,0 Prozent. Das halbstündigehatte 3,53 Millionen und 16,4 Prozent, bei den jungen Menschen waren 0,51 Millionen und 10,7 Prozent dabei.Dasbeschäftigte sich mit der Türkei nach der Wahl und Transfeindlichkeit im amerikanischen Tennessee, das sahen 2,00 Millionen Zuschauer und verbuchte maue 10,5 Prozent. Die von Antje Pieper moderierte Sendung fuhr 0,32 Millionen und 7,5 Prozent junge Menschen ein. «Die Spur» ► gingnach, der Film von Michael Billig und Marius Münstermann hatte noch 1,48 Millionen Zuschauer, wovon 0,26 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendung sicherte sich lediglich 9,4 Prozent bei allen sowie 7,1 Prozent bei den jungen Menschen.